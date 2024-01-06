İltihapları bombalayan ot ortaya çıktı

İltihaplar, insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bu süreçte iltihaplara şifa olan ciğer otunun ortaya çıktı.

Bahçeli evlerde süs bitkisi olarak yetiştirilen Ciğer otu, pek tanınan bir bitki değil. Fakat son dönemde sağlık yararlarıyla gündeme geliyor. Ciğer Otu bitkisinin faydaları nelerdir, gelin birlikte bakalım…

Ciğer otları, kara yosunlarının çiçeksiz bir türüdür. Ciğer otunun bazı türleri zehirli olduğu için dikkatli kullanılmalıdır…

Ciğer otu ismi, birçok kişinin dikkatini çekiyor ve bu ismin nereden geldiği soruluyor. Aslında bu bitkinin ciğerle doğrudan bir ilgisi yok. Ciğer otu ismi, bitkinin yapraklarının ciğere benzemesinden dolayı verilmiş…

Bitkinin çiçekleri, sapları ve yaprakları, çeşitli hastalıkların tedavisinde şifalı olarak kullanılabilir. Ciğer otu çiçeklerini kurutmak için en uygun zaman Nisan ayıdır. Ciğer otu, A ve C vitaminleri bakımından zengin olup, içerisinde müsilaj, tanen, reçine ve şeker de bulunur.