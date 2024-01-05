Bu çiçek sadece erken yaşlanmayı önlemiyor

Bu otun en önemli özelliklerinden biri koparsanızda çiçekleri dökülmüyor. Adı buradan geliyor...

Her bölgede farklı isimle anılıyor; Altın çiçek, Güneş çiçeği, Ölmez otu v.b

Yararları olan bir bitki. Boyu, 50-70 cm civarında. Parlak sarı renkli. Papatyagiller’den, Latinca adı Helichrysum İtalicum...

Yüzyıllardır şifalı bir bitki olarak farklı tedavi yöntemlerinde kullanılıyor. Ülkemizde de 34 türü bulunmakta..Her ne kadar altın renkli çiçek olarak bilinse de türleri arasında beyaz ve kırmızı olanda bulunuyor...

İŞTE NELERE İYİ GELDİĞİ

Bazı cilt hastalıklarına iyi geliyor.

Yaralır iyileştiriyor.

İdrar yolu enfeksiyonlarını önlüyor.

Eklem ve kas ağrılarını gideriyor.



Kireçlenmeyi önlüyor.

Metabolizma ve beslenme bozukluklarını yani obeziteye karşı mücadele veriyor.

Fazla kiloları atıyor.



Ölmez Çiçeği otu organik esansiyel yağ moleküller açısından zengin. Bitkinin yağı çok çeşitli yöntemlerle elde edildiğinden belirli kontroller dahilinde damıtılıyor.

İçeriğinde bulunan zengin neril asetat serbest radikallere karşı iyi bir savaşçı. Bu da erken yaşlılığı önlediği anlamına geliyor...