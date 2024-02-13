Dünyaca ünlü kozmetik devi iflasın pençesinde. Türkiye'de 16 şubesi bulunuyor

Kaynak: Artı gerçek
Dünyaca ünlü kozmetik devi iflasın pençesinde. Türkiye'de 16 şubesi bulunuyor
Türkiye’de 16 mağazası ile faaliyet gösteren dünyaca ünlü Fransız L'Oréal grubu tarafından satın alınan The Body Shop iflasın eşiğine geldi. İngiliz şirketinin ciddi bir mali kriz ile karşı karşıya olduğu ve iflas başvurusu yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinden biri olan The Body Shop, mali açıdan zor günler geçiriyor. Şirket, Fransız L’Oréal grubunun bir parçası olmasına rağmen, iflas etme riskiyle karşı karşıya.

Şirketin İngiltere merkezli olduğu ve iflas başvurusu yapmak üzere olduğu bildiriliyor. Kozmetik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren The Body Shop, doğal ve hayvan dostu ürünleriyle tanınıyor.

Ancak şirketin mali durumu, son yıllarda kötüleşti ve sektörde şok etkisi yarattı. Bu durum, hem L’Oréal grubunu hem de The Body Shop’un müşterilerini ve çalışanlarını endişelendiriyor.

The Body Shop, Türkiye’de 16 mağazasıyla hizmet veriyor. Şirketin Türkiye’deki faaliyetlerinin ise iflas sürecinden etkilenmeyeceği iddia ediliyor. Şirketin diğer ülkelerdeki mağazalarının da bu süreçten zarar görmeyeceği belirtiliyor.

The Body Shop, 1976 yılında İngiltere’nin Brighton kentinde Anita Roddick tarafından kurulmuştu. Şirket, 2006 yılında 652 milyon sterline L’Oréal grubuna satılmıştı. Şirket, 2023 yılında ise Alman yatırım fonu Aurelius’a 1 euroya devredilmişti.

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