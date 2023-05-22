Kaçak içki alemi can aldı

İstanbul'da ev yapımı içki içen bir kişi misafirliğe geldiği apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu. Yabancı uyruklu kişinin kaçak içkiden öldüğü tahmin edilirken, Özbekistan uyruklu bir kadın gözaltına alındı.

Kaçak içki alemi can aldı

İHA'nın haberine göre, olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 2’inci katındaki merdivenlerde Pazar Günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Merdivenlerde bir kişinin yerde yattığını gören bina sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ismi öğrenilemeyen erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çalışma başlatan polis ekipleri, binanın ikinci katındaki dairede yaşayan Özbekistanlı Gulnoza Salomova adlı bir kadını gözaltına aldı. Şüpheli kadın emniyete götürüldü.

"ALKOL KOKUYORDU"

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında ölen kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen kişinin vücudunda kesici ve delici alet izine rastlanmazken olayda önce ölen kişiyle gözaltına alınan kadının birlikte el yapımı alkol tükettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan bina yöneticisi Eren Erbey, “İşyerindeydim apartman yöneticisi olduğum için gece saatlerinde polisler beni aradı. Merdivenlerde bir kişinin öldüğünü söylediler. Polislerle birlikte binaya girdik. Girdiğimizde merdivenlerde bir kişi yatıyordu. Üzerinde yoğun alkol kokusu vardı. Savcı geldi" diye konuştu.

Erbey "Buradaki daire sakinleri tanımıyordu. İfade için götürülen bir kadın tekrar gece geri geri getirildi. Gözaltına alınan Özbekistan uyruklu bir kadındı. 4-5 senedir burada oturuyordu. Sadece alkolle ilgili bir durum olduğunu duydum. Savcı da alkolden şüphelendi” dedi.

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