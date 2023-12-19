Kaçakçılık operasyonu: boynuzlar ve fildişleri ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Aralık tarihinde Küçükçekmece’de bulunan bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, içinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerinde bulunduğu birçok hayvanın boynuzu ele geçirildi.

Ekipler, operasyon düzenlenen işyerinde; 6 bin 163 kilogram dağ keçisi boynuz ve boynuz parçaları, 7 adet antilop boynuzu, 1 adet kızıl geyik boynuzu parçası, 23 adet fildişinden yapılmış obje, 3 bin 260 kilogram fildişi parçası, balina dişleri ve 52 adet çeşitli hayvanlara ait boynuz parçası bulundu.

Söz konusu işyerinin yetkilisi olduğu bildirilen bir kişi gözaltına alındı ve “kaçakçılık kanununa muhalefet” ve “CITES Sözleşmesi’ne uymama” suçlarından hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde, operasyon yapılan işyerinde bulunan boynuz, diş ve objeler sergilendi.