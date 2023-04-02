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33 kaçak donmak üzereyken kurtarıldı

Yasadışı yollarla ülkemize girmeye çalışan kaçaklar Erzurum'da tipiye tutuldu. Donmak üzereyken son anda Mehmetçik tarafından kurtarıldılar.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 14:50
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Kaçaklar donmaktan kurtarıldı

33 kaçak donmak üzereyken kurtarıldı
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Kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 33 düzensiz göçmen Van'da kendilerini bekleyen minibüsle Erzurum'a doğru yola çıktı. Karayazı ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki kırsal Yeniköy Mahallesi mevkinde göçmenleri taşıyan minibüs yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Yollarına minibüsle devam edemeyen göçmenler, yürüyerek Erzurum'a gelmeye çalıştı. Güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağlardan yürümeyi tercih eden göçmenler, kısa sürede yoğun kar yağışı ve tipiye tutuldu. Yönlerini kaybeden göçmenler, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle donmaya başladı.

Bölgede kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını alan jandarma dağda donmak üzere olan 32'si Afganistan biri Pakistan uyruklu toplam 33 kişiye ulaştı. Göçmenleri kısa sürede ilçe merkezindeki karakola getiren jandarma timleri, yemek vedip çay ikramında bulundu. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.(DHA)

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