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  • Bu sefer Irak'tan geliyorlar. Akın akın gelip sınırımızı rahatça geçen istilacılara kim dur diyecek

Bu sefer Irak'tan geliyorlar. Akın akın gelip sınırımızı rahatça geçen istilacılara kim dur diyecek

Sosyal medyada yayılan Türkiye’ye kaçak girenlerin görüntüsüne bir yenisi daha eklendi. Bu kez Irak’tan gelen insanların sınırı geçtiği görülüyor.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 08:55
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Iraklılar güle oynaya Türkiye'ye geliyorlar. Kim dur diyecek

Bu sefer Irak'tan geliyorlar. Akın akın gelip sınırımızı rahatça geçen istilacılara kim dur diyecek
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Editör: Ayşe Memiş

Kaçak ve sığınmacı sorunu gündemin her zaman sıcak konularından biri oldu. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçen mülteci ve kaçak göçmen sorunu giderek büyüyor.

Kaçak Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı vatandaşların TikTok’ta bu paylaşımları da devam ediyor.

Türkiye’ye Afganistan, Pakistan, Suriye, İran ve Bangladeş’ten yaşanan göç akınına bir yenisi daha eklendi.

Suriyelileri “gönderip, göndermeme” polemiği tartışılırken Iraklı kaçak göçmenlerin yürüyerek Türkiye'ye giriş yaptığı anlar ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan iddiaya göre videoda kaçak Iraklıların ülkeye akın akın giriş yaptı.

O anlar ise kısa süre içinde çok izlendi ve tepki topladı. 

BİR KAMYON AFGAN DAHA ŞEHRİN GÖBEĞİNE BIRAKILDI

Geçtiğimiz günlerde de Afganların sosyal medyada 29 Mart’ta paylaştıkları bir videoda kamyon kasasında şehrin ortasına indikleri görüldü.

Afgan kaçak göçmenlerin rahat tavırları tepki toplamıştı.

DEPREM BÖLGESİNDE DE BİRÇOK SORUN ÇIKMIŞTI

 Depremzedelerin yerleştirileceği söylenerek boşaltılan Mersin Kırkkaşık KYK Kız Yurdu’na Suriyeli ve Afganlar yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca giren sığınmacıların öğrencilerin dolaplarını yağmaladıkları da iddia edilmişti. Yine deprem bölgelerinde yağmalarda da mülteci ve kaçak göçmenler görülmüştü. 

KILIÇDAROĞLU SURİYE SINIRINI ÖNÜNDE: HUDUT NAMUSTUR

Suriye sınırında konuşan Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Arkamda gördüğünüz Suriye sınır. Bu necip milletin alnına kara bir leke sürmeden, ırkçı bir leke sürmeden Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi anavatanlarına göndereceğiz. Bunu herkesin bilmesini isterim. Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz ama aynı zamanda Türkiye'yi bu bölgenin en güçlü ülkesi haline getireceğiz" dedi.

"AFGANLARI GELDİKLERİ ÜLKEYE İADE EDECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

İran sınırını açıp Türkiye'ye gelen Afganları da geldikleri ülkeye, yani İran'a iade edeceğiz. Bunu Suriye'nin de, İran'ın da, Afganistan'ın da bilmesini isterim. Açık ve net söylüyoruz. Arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir ülkeye, hiçbir yabancıya önyargımız yok. Ama biz kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizin demokratik yapısının değişmesini istemiyoruz.

"SINIR KAPISI BİZİM NAMUSUMUZ OLACAK"

Defalarca söyledim, bütün sınır kapılarında yazar; 'Hudut namustur' der" diyen Kılıçdaroğlu, "Hududun namus olmasının temel gerekçesi, egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alandır hudut... O çizgilerin içinde kalan bizim egemenlik sınırlarımızdır. Egemenlik sınırlarımız da bizim namus borcumuzdur. Dolayısıyla yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızı kesinlikle cumhurbaşkanlığımızda tam tersini yapacağım, sınır kapısı bizim namusumuz olacak. Hiç kimse elini kolunu sallayarak Türkiye'ye giremeyecek. Bunun da herkes tarafından bilinmesini isterim.

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