Kaçakların Kuşadası’na yaptığı çıkarmayı devlet doğruladı

Sabah saatlerinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinden gelen görüntülerde kaçakların botlarla plaja gelerek kalabalık bir grup halinde şehre dağıldığı görüntüler gündem olmuştu.

Ellerini kollarını sallayarak plajdan şehre giden kaçakların görüntüleri tepkilere neden olurken İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu’dan konuyla ilgili paylaşım geldi.

Söz konusu görüntüleri yetkililere sorduğunu belirten Zorlu, olayın tamamen gerçek olduğunu ve devletin bunu kabul ettiğini yazdı.

Zorlu paylaşımında;

‘‘Aydın/Kuşadası’ndaki bir plaja botla giriş yapan kaçak sığınmacıların yer aldığı video gerçekten kaygı verici.

Konuyu az önce yetkililere sordum. Görüntüler doğru ve farklı kameralarla da bu anlar tespit/teyit edilmiş. 15-16 kişilik kaçak bir grup sahilden giriş yapıyor. Uyruklarının belirlenmesi ve yakalanmaları için çalışma yürütüldüğü bilgisi verildi.

Bu vahim görüntü, kara sınırlarımızın dışında da ülkemize kaçak girişlerin olabildiğini bir kez daha gösteriyor.

İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bu hususta ivedilikle bir açıklama yapmalıdır.

Mavi Vatan huduttur ve hudut namustur!’’ ifadelerini kullandı.