Kuşadası’nda plaja botla gelen kaçaklar şehre dağıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde botla sahile gelen kaçaklar indikleri plajdan şehre dağıldılar. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kuşadası’nda plaja botla gelen kaçaklar şehre dağıldı

Editör: Serhat Ağa

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikaları nedeniyle Türkiye, kaçakların ve sığınmacıların ilk hedefi haline geldi.

AKIN AKIN GELİYORLAR

Özellikle doğu ve güneydoğu sınırlarımızdan karayoluyla kaçak olarak geçiş yapan yabancıların görüntüleri her gün gündem oluyor. Sınırlarda güvenliğin bir türlü sağlanamaması ise Türk halkının tepkisini çekiyor.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinden gelen görüntülerde ise kaçakların bu defa denizyolu ile Türkiye’ye giriş yaptığı görüldü. Kadınlar Plajı olarak bilinen bölgeye botla giriş yapan yaklaşık 30 kaçak, ellerini kollarını sallayarak şehre dağıldılar. Ajans Kuşadası tarafından kayda alınan o görüntüler sosyal medyada gündem olurken, sokaklarda neden güvende olmadığımızın adeta göstergesi oldu.

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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SINIR GÜVENLİĞİ PAYLAŞIMI

Sınırlarımızdan karayoluyla, Ege ve Akdeniz'den ise denizyoluyla Türkiye'ye akın akın gelen kaçaklara rağmen ise hükümet yetkililerin söylemleri tepki çekmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından sınır güvenliği çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapmıştı;

Yapılan paylaşımda “Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en etkili tedbirlerini aldığımız hudutlarımızda Kahraman Mehmetçik, ''Hudut namustur!'' anlayışıyla her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır. Sınır fiziki güvenlik sistemi çalışmaları kapsamında, hudutlarımızda insan yoğunluklu güvenlik sistemleri yerine dünya standartlarında olan teknoloji yoğunluklu sistemler kullanılmaktadır. Mehmetçiğimizin azim ve kararlılığının yanı sıra hudutlarımızdaki ileri seviye tedbirler, her türlü terörist faaliyeti ve kaçakçılığı engelleyerek yurt içindeki vatandaşlarımızın huzur ve güvenine katkı sağlamaktadır. Hudutlarımızdaki mücadelemiz etkin ve caydırıcı şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullanılmıştı.

AKAR: “HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hudutlarımız 7 gün 24 saat ileri teknoloji ürünü araç, gereçlerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle gece-gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir. Her türlü tedbiri alıyoruz. Deprem felaketi sonrası dahil zaman zaman siyasi mülahazalarla, şahsi ihtiraslarla gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemlerle hudut güvenliği, polemik konusu haline getirilmek isteniyor. Bu son derece yanlış bir davranıştır." demişti.

Akar, geçtiğimiz yıl 10 Mayıs''ta Sabah gazetesinden Melih Altınok’a verdiği röportajda konuyla ilgili, “O huduttan kuş uçmaz” ifadesini kullanmıştı.

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