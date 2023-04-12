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Korkunç olay! Kaçırdıkları çocuk ağlayınca...

Denizli’de 3 gün önce kontrol için gittiği hastaneden kaybolan 4 yaşındaki Emirhan, Uşak karayolunda bulundu. Kaçırıldığı ortaya çıkan çocuğu, çok ağlaması nedeniyle araçtan indiren şüpheliler, kayıplara karıştı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 14:09
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Kaçırdıkları çocuk ağlayınca...

Korkunç olay! Kaçırdıkları çocuk ağlayınca...
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Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Samanlık Mahallesi’nde ikamet eden Emirhan H. (4), geçtiğimiz Pazartesi günü, annesi ile birlikte ameliyat sonrası kontrolleri için geldiği Pamukkale Üniversite Hastanesi’nde ortadan kayboldu.

Ailenin bir türlü ulaşamadığı Emirhan, tüm aralamalara rağmen bulunmadı. Polise kayıp ihbarında bulunan aile perişan olurken, sevindirici haber bu sabah geldi. Hastane bahçesinden kaçırıldığı ortaya çıkan Emirhan, Uşak kara yolunda trafik kontrolü yapan ekipler tarafından sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi.

“ÇOK AĞLAYINCA İNDİRMEK ZORUNDA KALMIŞLAR”

Çocuğunu kaçıran şüphelilerin Emirhan’ın çok ağlaması nedeniyle paniklediğini ifade eden baba Mustafa H., “Eşimle oğlum, Pazartesi günü üniversite hastanesine ameliyat sonrası kontrol için kontrole gitmişti. Bahçede beklerken çocuk bir anda ortadan kaybolmuş. Tüm aramalarımıza rağmen onu bulamadık. Kimin kaçırdığı hakkında bilgimiz yok.

Kaçıran şahıs veya şahıslar, trafik kontrolünü görünce Emirhan’ın da ağlaması üzerine korkarak arabadan indirmiş, yollarına devam etmişler. Arkadan gelen bir başka araç sürücüsü çocuğu alarak kontrol noktasındaki ekiplere teslim ederek bilgi vermiş. Çok şükür şuan oğlumuz yanımızda herhangi bir sıkıntısı yok” dedi. (İHA)

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