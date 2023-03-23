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İş insanı yerine yanlışlıkla marketten başka birini kaçırdılar. Böyle kaçırma hikayesi filmlerde olur

İstanbul’da filmlerde olabilecek bir kaçırma hikayesi yaşandı. Almanya’dan gelen bir iş insanını kaçırmak isteyen şüpheliler yanlışlıkla marketten çıkan başka birini kaçırmaya çalıştı. Kaçırma girişiminde bulunanlar durumu fark edince özür dileyip bıraktılar.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 14:51
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İş insanı yerine yanlışlıkla marketten başka birini kaçırdılar

İş insanı yerine yanlışlıkla marketten başka birini kaçırdılar. Böyle kaçırma hikayesi filmlerde olur
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Eyüpsultan'da şüpheliler, Almanya'dan gelen iş insanı Zeki Oğuz yerine marketten çıkan başka birini kaçırmaya çalıştı. Kaçırmaya çalıştıkları kişinin başkası olduğunu fark eden şüpheliler, özür dileyip marketten çıkan Zeki Oğuz'ı kaçırdı.

Almanya'da yaşayan ve Taksim'de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş insanı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Oğuz cumartesi günü en son Eyüpsultan Kemerburgaz'da görüldükten sonra ortadan kayboldu. Oğuz'a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler Oğuz'un bulunabileceği yerlerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler inceledikleri görüntülerde Oğuz'un Kemerburgaz'da bulunan bir markette alışveriş yaptıktan sonra kaçırıldığını tespit etti. Polis, Oğuz'u bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken güvenlik kamerasına yansıyan detay dikkat çekti.

Görüntülerde, bir minibüsle gelen şüpheliler market önünde bir kişinin etrafını sararak kaçırmak istedi. Ancak bu kişinin Zeki Oğuz olmadığını fark eden şüpheliler özür dileyip serbest bıraktı. Zeki Oğuz'un marketten çıkmasıyla birlikte şüpheliler, Oğuz'u araçlarına bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

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