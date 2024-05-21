Park halindeki aracın camını kırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Park halindeki aracın camını kırdı
Ankara'da bir şahıs, park halindeki aracın aynasına tekme atarak aynanın camını kırdı.

Ankara'da şok edici bir olay yaşandı. Sokakta arkadaşlarıyla birlikte yürüyen bir kişi, aniden park halindeki bir aracın yanına yaklaşarak aracın aynasına tekme attı. Bu tekme sonucunda aracın aynasının camı kırıldı. Olay, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, şahsın park halindeki aracın yanına yaklaştığı, tekme attığı ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında büyük tepki çekti. Birçok kişi, şahsın bu davranışını eleştiri yağmuruna tuttu.

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