Kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelisi polis ekibi ile kazaya karıştı. 1 polis yaralandı

Niğde merkeze bağlı Ovacık köyünde uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen aracın 'dur' ihtarına uymaması üzerine takip başlatan polis ekipleri, köy içinde yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli araçla çarpışarak kazaya karıştı.

Kovalamaca sonrasında meydana gelen kaza sonucunda polis otosunda bulunan 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli araçta ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.