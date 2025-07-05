‘Kader Oyunları’ dizisi başladı

Yaz döneminde pek de alışık olmadığımız bir durum yaşandı. Günlük dizi yayınlayan kanallar arasına atv’de katıldı.

atv, 30 Haziran’dan itibaren ‘Kader Oyunları’nı ekranlara getirmeye başladı. Hafta içi her gün saat 10.00’da izleyicisiyle buluşan dizinin başrollerini Ali Yasin Özegemen (Demir), Türkü Su Demirel (Bahar), Hilal Yıldız (Aysun) ve Kadir Polatçı (Şeref) paylaşıyor.

Üs Yapım imzalı dizinin senaryosunu Deniz Aydenk kaleme alırken yönetmenliğini ise Emre Bahadır Çırakoğlu yapıyor.

Dizi, birbirini seven iki gencin zorluklarla dolu aşk mücadelesini anlatıyor. Reytingi bol olsun.

Edis’in bulduğu ‘Bir Yol’ var

Edis, yeni şarkısı ‘Bir Yol’u EDS Company-DMC- Warner Music Group işbirliğinde yayınlandı.

Sözleri ve müziği Edis ile Emrah Karakuyu’ya ait şarkının düzenlemesini Bahti, Göko ve Elber Tutkus yapmış. Edis’in birçok şeyi geride bırakmayı düşündüğü bir dönemde yazdığı, onun için önemli bir eşiği yansıtan ‘Bir Yol’, sanatçının hayatındaki büyük bir kırılma anından besleniyor.

Bir aşk şarkısı olan ‘Bir Yol’, duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Hoş bir çalışma olan şarkıyı keyifle dinledim.

Anarkhia’nın sürpriz dönüşü

Max’in fenomen dizisi ‘Prens’te Anarkhia karakterine hayat veren Aslı Tandoğan, izleyiciye sürpriz yaptı. İkinci sezonda diziye veda ettiği düşünülen Anarkhia’nın dönüşü muhteşem oldu.

Yayınlandığı günden bugüne izleyicinin yoğun ilgi gösterdiği dizi, 4. sezon için izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı dizide Anarkhia rolüyle izlediğimiz Aslı Tandoğan, kısa bir ayrılık döneminden sonra yeniden izleyici ile buluştu.

Aslı Tandoğan’ın sevenlerini mutlu eden bu sürpriz gelişme sonrasında başarılı oyuncunun karakterinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu oldu.