Kaderimiz bu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha iyi araba ve telefon almak için başka ülkelere gidenlere acıyarak bakıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri, 28 Eylül 2022 tarihinde yaptı.

Yani tam bir yıl önce.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerinden tam 1 sonra Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı bir açıklama yaptı:

Türkiye'de satılan cep telefonlarının yarısından fazlası 9 bin 500 TL'nin altında!

9 bin 500 liralık telefonun vergi ve harçları düştüğünde 150 dolar değerinde bir telefon anlamına geliyor.

Bu telefonların bazıları Türkiye’de monte ediliyor. Yani vidasına kadar Çin’den ithal edilip burada monte ediliyor ve oluyor yerli üretim.

Tıpkı Arjantin’den gelen pirincin paketlenip üzerine yerli üretim yazılması gibi.

150 dolarlık ya da Türkiye fiyatı ile 9 bin 500 lira altı cep telefonları nedir biliyor musunuz?

Artık Çinlilerin bile satın almadığı eski ve düşük teknoloji içeren işlemcili, basit ekranlı ve dahası kalite standardı düşük telefonlar.

Mesela son dönemde Türkiye’de en çok satan telefonlara bakıyorsunuz.

Çinli Vivo!

Oldukça kaliteli kameraya ve işlemcilere sahip telefonla dünyayı sallayan bu marka, neden üst segment telefonlarını Türkiye’ye getirmiyor?

Yurt dışında 200 dolar ve civarında olan telefonlarını burada satıyor.

Yine Xiaomi de öyle.

Oppo ve daha birçok marka.

Tüm bunlar neden oluyor?

Türk halkı en iyiye layık değil mi?

Hani Almanya, Fransa ve Amerika Türkiye’yi kıskanıyordu?

Ucuz ve alt segment telefonu bir zavallı gibi çaresizce satın aldığımız için mi?

Dünyanın en pahalı iPhone telefonu Türkiye’de satılıyor. 80 bin lira verip alan yine oluyor. Tıpkı bir lahmacuna Bodrum’da 500 lira verenler gibi.

Ama bunu Türkiye’de kaç kişi yapıyor.

Bu ülkenin insanını Gürcistan gümrüğünde iPhone almak için kuyruğa sokmak ülke için onur kırıcı değil mi?

30 bin liralık telefonu 80 bin liraya satarsanız insanlar Gürcistan gümrüğünde senin vatandaşına güler tabii ki…