Kadıköy yeniden cehennem oldu. Fatih Saboviç yazdı

Süper Lig'in iki namağlup takımını karşı karşıya getiren randevuda Fenerbahçe çok farklı bir futbol oynayarak Hatayspor'u nakavt etti. Sarı lacivertliler 9'da 9 yaparak, ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen ekibi olarak zirvedeki yerine yeniden kuruldu. Kadıköy, rakipler için yeniden tam bir cehenneme dönüştü. Kanarya bu sezon 17 maçta 17 galibiyet elde ederek fark yarattı.

4-2

Bu takımda kaleci Dominik Livakoviç hariç herkes gol atabilir! Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde öyle bir Fenerbahçe izliyoruz ki yeni sezonda; apaçık ve net bir total futbol örneğiyle karşı karşıyayız...

Top ezmeyen, boşa pas yapmayan, yan toplarla oyalanmayan, direkt olarak hedefe yürüyen ve rakiplerinin açıklarını affetmeyen bir Kanarya izliyoruz. Bu akşam da tam olarak yaşanan buydu. Hiçbir an bıkıp usanmadan tüm hatlarıyla skora giden bir Fenerbahçe izledik.

AÇILIŞ YİNE ERKENDEN YAPILDI

Ligin iki namağlup takımı karşı karşıyaydı Kadıköy'de tıklım tıklım tribünlerin önünde... Eski bir gelenek ama yeni alışkanlık olan maç başında gol bularak rakibin gardını düşürmek; tekrar tezahür buldu. "Fenerbahçe'nin evladı" olarak Kadıköy'e gelen teknik direktör Volkan Demirel'e mücadele öncesi gösterilen sevgi gösterileri, düdüğün çalmasıyla birlikte sarı lacivertli oyuncular tarafından 'kâbusa' dönüştürüldü.

Henüz dakikalar 7'yi gösterirken muhteşem bir atak izledik. Dzeko'nun baskısı, pasını verdiği İrfan Can'ın sağ kanattan soldaki Tadiç'i görmesi ve Sırp yıldızın 6 pasa ortasıyla, Szymanski'ye, "Al da at" demesiyle skor 1-0 oldu.

OSAYI FARKI ARTIRIP OYUNU TAÇLANDIRDI

Fenerbahçe taraftarları, takıma muhteşem bir alan tutuyor. Tribündeki ahenk ve sahadaki ahenk birbirini besleyince de rakiplere karşı her anlamda sergilenen üstünlük kaçınılmaz oluyor.

Öyle ki Szymanski'nin 7. dakikada -bu sezonki 6. golü- attığı gol, hemen 8 dakika sonra farkın 2'ye çıkarılmasıyla taçlandı. İleride zaman zaman rakip defansa karşı 5 hücumcuyla, en uçta mücadele eden Fenerbahçe, ileriye çıkan Bright Osayi Samuel'in ayağından kaleci Erce Kardeşler'i yine mağlup etti: 2-0. Sarı lacivertli ekip üzerinde bırakın baskı yaratmayı, top almak bile mümkün değildi.

ERCE KARDEŞLER SOĞUK TERLER DÖKTÜ

İlk yarı boyunca nefes dahi alamayan Atakaş Hatayspor, kaleci Livakoviç'i neredeyse göremedi! Kaleye isabetli şut dahi çekemediler... İlk 20 dakikada skorun 3-0 ya da 4-0 olmamasının tek sebebi biraz şanstı...

Ve Fenerbahçe'nin yüksek ön alan baskısı, ustalıkla ayarladığı takım boyu yeni bir meyve daha verecekti. Kaleci Erce Kardeşler'in soğuk terler döktüğü anlarda verdiği hatalı pas, 39. dakikada Fred'in ayağına düştü. Brezilyalının pasında topla buluşan Dzeko, önde olan Erce'yi gafil avladı ve Kanarya 3-0 öne geçti.

DAHA İLK YARIDAN ŞAMPİYONLUK HAVASI

Üst üste 9. galibiyetini her şeyden çok istediği belli olan Fenerbahçe'de, her futbolcu andaydı, herkes ruhu, zihni, bedeni ve kalbiyle sahadaydı. Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, taraftarlar ve teknik heyetin tamamı; futbolcuların işlerini rahatlıkla yapabilmesi için yürekten çalışan diğer enstrümanları oluşturdu.

Fenerbahçe tribünlerinde daha ilk yarı sona ererken herkesi mest eden futbol, şampiyonluk havasını erkenden ve yeniden tetikliyordu.

LİVAKOVİÇ BU KEZ AVLANDI...

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde bambaşka bir çehreye bürünen ve ligin en 'tehlikeli' takımlarından biri olma başarısı gösteren Atakaş Hatayspor, ilk devre boyunca kendini bile tanımakta zorlandı. Çünkü Kadıköy'de çok büyük bir şok dalgasıyla karşılaştılar açık ve net bir şekilde...

İkinci yarının başında Fenerbahçe kalesini ilk kez yoklayan konuk takıma, kaleci Livakoviç müsaade etmedi. Ancak 55'te kazanılan frikikte topun başına geçen Ghoulam, Livakoviç'i ustalıkla avladı: 3-1. Hırvat kaleci kısa süreli bir sakatlık geçirdikten sonra oyuna devam edebildi.

İRFAN CAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Rakibinin farkı ikiye indirmesi, Fenerbahçe için oyunun akışındaki hiçbir şeyi değiştirmedi. Yakın geçmişte rakiplerinin attığı tek bir golle dahi onların maça ortak olmasının önüne geçemeyen sarı lacivertliler; bu kez, "Nasıl yanıt verebilirim?" diye düşünüyordu.

Böyle bir psikolojide olup yüzünü maçın sonrasına dönünce de yanıt gecikmedi. İrfan Can Kahveci, 'ustalık eseri' bir frikikle kaleci Erce Kardeşleri yıktı ve topu beklenmedik yere gönderip farkı da 3'e çıkardı: 4-1.

LİVAKOVİÇ SAKAT SAKAT OYNADI...

Kalan dakikalarda Fenerbahçe kendini çok fazla zorlamamayı tercih etti. Ancak kaleci Livakoviç'in sağ ayağından ötürü biraz sekerek maça devam ettiğini gözlemledik. Buna rağmen Hatayspor'un kaleye yüklenmesi karşısında dimdik duran Dominik Livakoviç yaptığı birkaç kurtarışla farkın azalmasını önlemeyi bildi.

Maçın son 10 dakikasına girilirken istatistikler bize pek çok şey anlatıyordu. Rakibinden topa hakim olma (yüzde 55'e yüzde 45), toplam şut (14/6) isabetli şut (6/4), pas isabet oranı (yüzde 79'a yüzde 73) gibi tüm alanlarda üstün olan sarı lacivertliler, Atakaş Hatayspor'a göz açtırmadı.

SIRADAKİ RAKİP LUDOGORETS

Mücadelenin son anlarında Fenerbahçe iyice oyunu tutmaya çalışsa da 90+4'te Samet Akaydın'ın büyük hatası, Rayane Aabid'in uzaktan şutuyla bulduğu golle sonuçlandı: 4-2. Bu şık golü sarı lacivertli taraftarlar dahi alkışladı. İsmail Kartal ve öğrencileri bu sezon 17'de 17, ligde ise 9'da 9 yapmayı başardı.

Şimdi sarı lacivertliler, gelecek hafta oynayacağı Pendikspor maçı öncesinde, 26 Ekim'de Ludogorets'i ağırlayacağı mücadeleye odaklanmaya başladı.