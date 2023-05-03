Kadıköy’de istek türkü cinayeti. Katil yüzerek kaçmak istedi

İstanbul Kadıköy'de yaşanan korkunç cinayet tüyleri diken diken etti. Bir sokak çalgıcısı istek yapan kişinin istediği parçayı çalmadığı gerekçesiyle bıçaklandı. Düştüğü denizden çıkartılan sokak sanatçısı hayatını kaybetti.

Kadıköy’de istek türkü cinayeti. Katil yüzerek kaçmak istedi

DHA'nın haberine göre, olay, saat 19.00 sıralarında Kadıköy rıhtımında meydana geldi. 30 yaşındaki Cihan Aymaz, yanında bulunan ses sistemiyle sokakta müzik çalıp şarkı söylüyordu. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Caymaz, Aymaz’dan hoparlörden türkü çalmasını istedi.

Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Caymaz, elindeki bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden yaraladı. Aymaz, aldığı darbenin etkisiyle denize düştü. Ardından şüpheli Mehmet Caymaz da denize atladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan yaralı Cihan Aymaz’a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Aymaz, ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli Mehmet Caymaz ise sahil güvenlik botuna çıkarıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı. Cihan Aymaz kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanığı Mahsun Aydın,"Cihan bizim için farklıydı, efendiydi, sessiz sakindi. Allah rahmet eylesin kardeşimize. Rabbim ailesine sabır versin. Çocuk burada müzik açmış. Ondan sonra adamın biri de gelmiş, türkü aç demiş. Cihan da açmamış herhalde. Ya da başka bir şey oldu. Aralarında kavga çıkmış. Adam da tutmuş bıçağı Cihan’a sallamış. Cihan zaten denize düştüğü zamanda öteki denize atlayarak kaçmaya çalışmış. Ya kurtarmaya atlamış onu ya da kaçmaya çalışmış. Sonra yakalanmış zaten" dedi.

Esnaf Aysel Ataman ise, “Ben burada esnafım. Ama olay olduğu an burada değildim. Cihan arkadaşımız tanıdığım kadarıyla iyi bir insandı. Bizim de işlerimize koşuyordu mesela. Kargoda çalışıyordu. Şarkı söylemeye çok seviyordu. Yani onun için bambaşka bir şeydi. Bir şarkı söyleyince dünyalar onun oluyordu. Olay 6 buçuk, 7 sıralarında oldu. Şarkı söylüyorlar" dedi.
Ataman "Oradaki bir şahıs demiş ki para atıyoruz niye türkü söylemiyorsunuz derken, o sırada olay başlıyor. Karşı tarafın elinde bıçak var. Bunu da kimse görmemiş mi. Nasıl görmüyorlar onu da anlamıyorum. O kargaşada bıçağı yiyor. Olay tam deniz kenarında olduğu için aşağıya düşüyor. Bıçaklayan kişi de onun hemen ardından denize atlıyor. Denizdeki kanı görünce o da yardım etmeye çalışıyordu o sırada. Deniz kıpkırmızı oldu bir anda. Kan kaybından kaybettik arkadaşımızı. Üzgünüz" diye konuştu.

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