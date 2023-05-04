Sokak müzisyeninin Kadıköy Sahil'de öldürüldüğü yere arkadaşları afişini astı

Editör: Ayşe Memiş
İstanbul Kadıköy'de 30 yaşındaki sokak müzisyeni Cihan Aymaz yanında bulunan ses sistemiyle sokakta müzik çalıp şarkı söylüyordu.
Alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Caymaz isimli şahıs müzisyen Aymaz’dan hoparlörden türkü çalmasını istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Mehmet Caymaz, elindeki bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
ARKADAŞLARI ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERDE AFİŞİNİ ASTI
Aymaz’ın öldürülmesinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada paylaşılan görsellere göre, Aymaz’ın öldürüldüğü Kadıköy Sahili’nde arkadaşları afişinia astı.
“SOKAK MÜZİSYENİYİM BURADA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜM”
“Sokak müzisyeniyim burada bıçaklanarak öldürüldüm, Cihan Aymaz kardeşimizi kaybettik, başımız sağolsun, Cihan Aymaz’ı katledenlerden hesap soracağız” afişleri asıldı.
Alana çiçeklerin de bırakıldığı görüldü.
KATİL YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞMIŞTI
Öte yandan sokak müzisyeni Aymaz’ı bıçaklayan şüpheli denize atlayarak kaçmaya çalışmıştı. Ancak deniz polisleri tarafından kısa sürede yakalanmıştı.