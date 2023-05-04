Sokak müzisyeninin Kadıköy Sahil'de öldürüldüğü yere arkadaşları afişini astı

Kadıköy’de sokak müzisyeni istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle bıçaklanarak öldürülmüştü. Sokak müzisyeninin Kadıköy sahilde öldürüldüğü yere arkadaşları afişini astı.

Sokak müzisyeninin Kadıköy Sahil'de öldürüldüğü yere arkadaşları afişini astı

Editör: Ayşe Memiş

İstanbul Kadıköy'de 30 yaşındaki sokak müzisyeni Cihan Aymaz yanında bulunan ses sistemiyle sokakta müzik çalıp şarkı söylüyordu.

Alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Caymaz isimli şahıs müzisyen Aymaz’dan hoparlörden türkü çalmasını istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mehmet Caymaz, elindeki bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

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ARKADAŞLARI ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERDE AFİŞİNİ ASTI

Aymaz’ın öldürülmesinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada paylaşılan görsellere göre, Aymaz’ın öldürüldüğü Kadıköy Sahili’nde arkadaşları afişinia astı.

“SOKAK MÜZİSYENİYİM BURADA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜM”

“Sokak müzisyeniyim burada bıçaklanarak öldürüldüm, Cihan Aymaz kardeşimizi kaybettik, başımız sağolsun, Cihan Aymaz’ı katledenlerden hesap soracağız” afişleri asıldı.

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Alana çiçeklerin de bırakıldığı görüldü.

KATİL YÜZEREK KAÇMAYA ÇALIŞMIŞTI

Öte yandan sokak müzisyeni Aymaz’ı bıçaklayan şüpheli denize atlayarak kaçmaya çalışmıştı. Ancak deniz polisleri tarafından kısa sürede yakalanmıştı.

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