Kadıköy’de motosiklet yangını

İHA'nın haberine göre, yangın, saat 16.15 sıralarında Kadıköy’de Osmanağa Mahallesi'nde Çuhadarağa Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki motosikletten, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükseldi.

Kısa sürede hızla dumanın yerini bıraktığı alevler, motosikletin her yerini sardı. Sürücü ise, alev topuna dönmeden önce motosikletten inerek kendisini kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan motosikleti hızlıca söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyece yapılan çalışmaların ardından motosikletteki yangın söndürüldü. Motosiklet, yangın sonucu metal yığınına döndü.

Küle dönen motosiklet, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.