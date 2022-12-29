29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şebnem hemşirenin sır ölümünde flaş gelişme! Pansiyonun penceresinden düşmüştü

Şebnem hemşirenin sır ölümünde flaş gelişme! Pansiyonun penceresinden düşmüştü

İstanbul Kadıköy'de hemşire Şebnem Köker'in (29) geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek ölmesiyle ilgili görülen davada sanık Timuçin Bayhan beraat etti. 

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 18:01
Takip Et

Kadıköy'de pansiyonun üçüncü katından düşerek ölen hemşire Şebnem Köker'in ölümü davasında sanık Timuçin Bayhan beraat etti

Şebnem hemşirenin sır ölümünde flaş gelişme! Pansiyonun penceresinden düşmüştü
+
Aa
-

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Timuçin Bayhan katıldı. Duruşmada Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"BU OLAYIN BAŞINDAN BERİ CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Duruşmada söz verilen Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker,"Bu olayın başından beri cinayet olduğunu düşünüyorum. Odada iki kişiler, biri ölmüş, sanık kalmış ama sağ kalan şahıs on dakika bile nezarete alınmamış. Empati yapıyorum. Kendimi olay yerinde düşünüyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Ben mühendislik okudum, bu işlerden az çok anlarım. Maktulün oraya kendi kendine düşmesi mümkün değil. Adliyede size güveniyorum. Bu olayı siz çözeceksiniz. Adaleti sağlayacağınıza inancım tam ama fizikçi bilirkişiden rapor alınmadığı sürece bu mahkemenin kararını kabul etmiyorum" dedi.

"BEN KATİL DEĞİLİM"

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında kesin ve somut bir delil olmadığı için sanığın beraatını talep etti. Sanık Timuçin Bayhan savunmasında, "Ben katil değilim. Ailenin acısını anlıyorum. Eğer bu davada bir adalet ve hukuk mücadelesi yapan biri varsa o benim. Bırakın darbetmeyi tek bir kötü söz söylemediğim şahsı öldürmekle yargılandım. Şebnem iyi bir insandı. Bende çok üzüntülüyüm. Ailenin acısını anlıyorum ama benim de hayatımı karartmalarına müsaade edemem. Şebnem'i ben öldürmedim" dedi. Sanık savunmasının ardından baba Abdullah Köker salonunu terk etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Timuçin Bayhan hakkında kasten öldürme suçundan dava açılmışsa da kesin ve somut delil olmadığından beraatına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Şebnem Köker'in 7 Haziran 2021'de Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede Köker'in ölümünden sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan'ın ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
1
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
2
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
3
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
4
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
5
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
6
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
7
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Osmaniye'de tarihi İncil ve 3 sikke ele geçirildi
﻿Osmaniye'de tarihi İncil ve 3 sikke ele geçirildi
﻿Osmaniye'de tarihi İncil ve 3 sikke ele geçirildi
﻿ Traktör devrildi! Altında kalan çiftçi can verdi
﻿ Traktör devrildi! Altında kalan çiftçi can verdi
﻿ Traktör devrildi! Altında kalan çiftçi can verdi
﻿ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
﻿ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
﻿ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
﻿Hırsızlara 110 polisle baskın
﻿Hırsızlara 110 polisle baskın
﻿Hırsızlara 110 polisle baskın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.