Kadıköy'de trafik denetiminde 1812 araç denetlendi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Kadıköy'de Bağdat Caddesi ve Sahil Yolları üzerinde gerçekleştirdiği denetimlerde sürücülere toplam 933 bin 273 TL cezai işlem uygulandı.

KAYNAK: İHA
Kadıköy'de trafik denetiminde 1812 araç denetlendi


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Cuma ve Cumartesi gecesi 21.00 ile 06.00 saatleri arasında Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi ve Sahil Yolları üzerinde abart egzozlu, modifiyeli ve hız yapan araçlara yönelik toplam 12 ayrı noktada denetim gerçekleştirdi.


Denetimlerde, toplam bin 812 araç kontrol edildi. Denetimlerde, 4 adet drift, 22 adet abart egzoz, 3 adet yetkisiz çakar-siren kullanmak, 59 adet radar ve aşırı hız, 6 adet makas atmak, 9 adet tehlikeli şerit değiştirmek, 33 adet yüksek sesle müzik dinlemek, 30 adet film cam, 6 adet saygısızca araç kullanmak, 28 adet alkollü araç kullanmak, 23 adet ehliyetsiz araç kullanmak, 30 adet teknik değişiklik, 26 adet muayenesiz araç, 3 adet bisiklet, motorlu bisiklet veya e-skuterleri taşıt yolunda sürmek, 2 adet ehliyeti yanında bulundurmamak, 7 adet seyir halinde telefon kullanmak, 9 adet emniyet kemeri takmamak, 26 adet kask takmamak, 7 adet sigortasız araç ve diğer 109 adet olmak üzere toplam 442 adet cezai işlem (933 bin 273 TL) uygulandı. Yapılan denetimlerde eksikliği tespit edilen 70 araç trafikten men edildi.

Öne Çıkanlar
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden son isim kim?
Son derece rahatsız edici
Son derece rahatsız edici
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
Neden Atatürk’ün adını anmıyorlar. Çünkü hala Yunan kazansın istiyorlar
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 69 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Son Haberler
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası Yazarlar
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan kancası Spor
Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan kancası
Google Chrome efsane özeliği getiriyor. Rakipleri kıskançlıktan çatlayacak Teknoloji - Otomotiv
Google Chrome efsane özeliği getiriyor. Rakipleri kıskançlıktan çatlayacak
Canlı yayında şov yapıp söz verdiği deprem yardımını ödemeyenler ortaya çıktı Güncel
Canlı yayında şov yapıp söz verdiği deprem yardımını ödemeyenler ortaya çıktı
Yılın ilk 7 ayında 2,1 milyon Müze Kart satıldı. İşte en çok ziyaret edilen yer Güncel
Yılın ilk 7 ayında 2,1 milyon Müze Kart satıldı. İşte en çok ziyaret edilen yer
Fren yerine gaz'a basınca soluğu otobüs terminalinde aldı Güncel
Fren yerine gaz'a basınca soluğu otobüs terminalinde aldı