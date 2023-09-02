Yaptırmayan yanıyor cezası 6 bin 275 TL. Şimdilik 1 milyon araca ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, son bir egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladıklarını bildirdi. Egzoz emisyon ölçümünü yaptırmamanın cezası 6 bin 275 lira.

Yaptırmayan yanıyor cezası 6 bin 275 TL. Şimdilik 1 milyon araca ceza kesildi

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, trafiğe çıkan araçlardan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için tüm illerde hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) uygulamasıyla egzoz muayenesi denetimi yapılıyor.

Denetimlerde egzoz muayenesi yaptırmadığı tespit edilen araçlara idari yaptırım uygulanıyor. Bakanlığın uygulamaya geçirdiği EGEDES sistemiyle egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar, trafik akışını aksatmadan tespit ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temiz bir hava, sağlıklı bir dünya için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi EGEDES'i 81 şehrimizde uygulamayı sürdürüyoruz.

EGEDES ile trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları trafikte tespit ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık. Evlatlarımızın emaneti ortak evimiz dünyamızı daha yeşil, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

CEZASI 76 BİN 275 TL

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege ise denetim etkinliğiyle verimliliğini yükseltmek, ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmak amacıyla EGEDES projesini yürüttüklerini söyledi.

Aracın üstünde yer alan plaka tanıma cihazıyla trafikte sabit veya seyir haldeki araçların plakalarının okunduğunu ve egzoz emisyon ölçümü bulunmayan araçlara idari yaptırım uyguladıklarını belirten Ege, şunları kaydetti:

"2023 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmamanın idari para cezası 6 bin 275 lira. Bakanlığımızca yaptığımız çalışmalar kapsamında son bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon aracın egzoz emisyon ölçümü bulunmadan trafikte seyrettiğini tespit ettik."

Vatandaşlara egzoz muayenesinin yapılması konusunda uyarıda bulunan Ege, "Araç sahiplerinden insan sağlığını düşünerek egzoz emisyon ölçümleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Herhangi bir idari yaptırımla karşılaşmamak için ölçüm sürelerini e-Devlet üzerinden takip etmelerini de tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

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