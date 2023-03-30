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Kadın 14 yaş büyük sevgilisini öldürdü

Uşak’ta henüz bilinmeyen bir sebepten sevgililer kavga etti. Kadın mutfaktan aldığı bıçakla erkek arkadaşını öldürdü.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 09:45
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Kadın 14 yaş büyük sevgilisini öldürdü

Kadın 14 yaş büyük sevgilisini öldürdü
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İHA'nın haberine göre, olay Uşak’ta İslice Mahallesi’ne bağlı Adaş Sokak’ta meydana geldi. Sevgililer Adem Alagöz (41) ve Z.K. (27) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şiddet gören Z.K., mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisi Adem Alagöz’ü bıçaklayarak yaraladı. 

İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alagöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Z.K. ise ekiplerce gözaltına alındı.

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