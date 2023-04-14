Potada dörtlü final başlıyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, bugün Çekya'nın başkenti Prag'da başlayacak.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı organizasyonda Türk temsilcileri Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yanı sıra Çekya'dan ZVVZ USK Prag ve İtalya'dan Beretta Famila Schio mücadele edecek.

İLK MAÇ MERSİN'İN

Kralovka Arena'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'in ilk gününde bugün yarı final maçları oynanacak. Fenerbahçe Alagöz Holding, TSİ 16.00'da Beretta Famila Schio ile karşı karşıya gelecek.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise TSİ 19.00'da ZVVZ USK Prag'ın karşısına çıkacak.

Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, 16 Nisan Pazar günü şampiyonluk ipini göğüslemek için sahaya çıkacak. Kaybeden ekipler ise aynı gün üçüncülük mücadelesi verecek.

Dörtlü Final'de mücadele edecek takımlardan sadece ZVVZ USK Prag'ın şampiyonluğu bulunuyor. Çekya temsilcisi, ev sahipliği yaptığı ve yarı finalde Fenerbahçe'yi saf dışı bıraktığı organizasyonda 2015'te kupanın sahibi olmuştu.

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste 3, toplamda ise 9. kez son 4 takım arasında yer almayı başardı.

Sarı-lacivertli takım, turnuvada 4 kez final oynamasına rağmen kupayı müzesine götüremedi.

2013'te Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 yenilen Fenerbahçe, geçen sezon ise İstanbul'da Sopron Basket'e 60-55 mağlup olarak ikincilikle yetindi. (AA)