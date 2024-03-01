Kadın dolandırıcının akılalmaz oyununu jandarma ortaya çıkardı! 6 ilde 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunuyordu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde; piyasada faaliyet gösteren tüzel şirketlerin kullanımında bulunan çeklerin çalındığı ve üzerlerinin doldurularak tekrar piyasaya sürüldüğü bilgisi elde edildi ve harekete geçti.

Çeklerin, 6 ilde 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunan A.C. isimli kadın tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

10 yıldır aranan A.C.'nin yol kontrolü için durdurulduğunda, kardeşine ait kimlik belgesini göstererek yakalanmadığını, bu nedenle rahat hareket ettiği belirlenirken, A.C.'nin, kimlik belgesindeki fotoğrafa benzeyebilmek için kilo verdiği ve yüz estetiği yaptırdığı belirlendi.

SÜREKLİ İKAMET DEĞİŞTİRMİŞ

Yakalanmamak için estetik yaptıran A.C'nin, kendi adına kayıtlı hiçbir ev ya da aracının bulunmadığı tespit edilirken, sürekli adres değiştirdiği ve son olarak Beyoğlu'nda bir evde ikamet ettiği ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE YOLLANDI

Evin belirlenmesi üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonda; çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirilirdi.

Suçüstü yakalanan A.C., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine yollandı.