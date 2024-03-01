Kadın dolandırıcının akılalmaz oyununu jandarma ortaya çıkardı! 6 ilde 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunuyordu

Kaynak: İHA
Kadın dolandırıcının akılalmaz oyununu jandarma ortaya çıkardı! 6 ilde 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunuyordu
Beyoğlu'nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüzel şirketlere ait çekleri çalarak, üzerlerinde değişiklik yapıp tekrar piyasaya süren kadını suçüstü yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde; piyasada faaliyet gösteren tüzel şirketlerin kullanımında bulunan çeklerin çalındığı ve üzerlerinin doldurularak tekrar piyasaya sürüldüğü bilgisi elde edildi ve harekete geçti.

Çeklerin, 6 ilde 19 ayrı suçtan arama kaydı bulunan A.C. isimli kadın tarafından çalınarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

10 yıldır aranan A.C.'nin yol kontrolü için durdurulduğunda, kardeşine ait kimlik belgesini göstererek yakalanmadığını, bu nedenle rahat hareket ettiği belirlenirken, A.C.'nin, kimlik belgesindeki fotoğrafa benzeyebilmek için kilo verdiği ve yüz estetiği yaptırdığı belirlendi.

SÜREKLİ İKAMET DEĞİŞTİRMİŞ

Yakalanmamak için estetik yaptıran A.C'nin, kendi adına kayıtlı hiçbir ev ya da aracının bulunmadığı tespit edilirken, sürekli adres değiştirdiği ve son olarak Beyoğlu'nda bir evde ikamet ettiği ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE YOLLANDI

Evin belirlenmesi üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonda; çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirilirdi.

Suçüstü yakalanan A.C., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine yollandı.

aw152671-01.jpg

Son Haberler
Sürücü kursu arabası kaza yaptı Yerel Haberler
Sürücü kursu arabası kaza yaptı
Beko Adıyaman'da kadın futbol takımlarını buluşturdu Yaşam
Beko Adıyaman'da kadın futbol takımlarını buluşturdu
Pavyon dansı ile ünlenmişti. Hamile olduğunu açıkladı Magazin
Pavyon dansı ile ünlenmişti. Hamile olduğunu açıkladı
Yazıklar olsun. Gaziye ödenen tazminat geri istendi. Bombalı saldırıda bacağını kaybetmişti Gündem
Yazıklar olsun. Gaziye ödenen tazminat geri istendi. Bombalı saldırıda bacağını kaybetmişti
Kapüşonlu saldırgan cam silen esnafı vurdu Gündem
Kapüşonlu saldırgan cam silen esnafı vurdu
İthal hurma tezgahlara indi fiyatını gören geri geri kaçtı! Oruç bu sene su veya zeytin ile açılacak Gündem
İthal hurma tezgahlara indi fiyatını gören geri geri kaçtı! Oruç bu sene su veya zeytin ile açılacak
Marketlerde fahiş fiyat denetimi Ekonomi
Marketlerde fahiş fiyat denetimi