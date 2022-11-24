Canlı yayında annesini kaybetti. Kadın gazeteci büyük bir şok yaşadı

Dünya Kupası sunucularından Nadia Nadim annesinin ölüm haberini aldı ve yayını terk etmek zorunda kaldı.
Nadia Nadim Katar'da, Birleşik Krallık yayıncısının ITV'de program yapıyordu. 34 yaşındaki sunucu, ITV'nin Salı günü Danimarka'nın Tunus ile oynadığı maçla ilgili programda aniden stüdyodan ayrılmak zorunda kalınca trajedi yaşandı.
Nadim yayındayken annesi bir kamyonun altında kalmıştı. Kadın sunucu, "Kelimeler hissettiklerimi tarif edemez" dedi.
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