Kadın giysileriyle yakalanan siyasetçi intihar etti. İç çamaşırlı fotoğraflarını yayınladığı da ortaya çıktı

ABD’de belediye başkanlığı yapan ve daha önce kadın giysileriyle yakalanan Fred L. “Bubba” Copeland isimli bir politikacı, intihar etti.

Kadın giysileriyle yakalanan siyasetçi intihar etti. İç çamaşırlı fotoğraflarını yayınladığı da ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Alabama eyaletine bağlı Smiths Station şehrinde belediye başkanlığı yapan Fred L. “Bubba” Copeland isimli bir politikacı, özel hayatının gözler önüne serilmesinin ardından intihar etti.

Bir haber sitesinin onun kadın kılığına girdiği fotoğrafları paylaşmasıyla Copeland’ın aynı zamanda “erotik slasher kurgu” yazdığı ve iddiaya göre hikayelerinde yer verdiği kadınların gerçek kimliklerini kullandığı da ortaya çıktı.

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TAKMA İSİMLE FOTOĞRAFLARINI YAYINLAMIŞ

Lee County’de nüfusu 7.000’den az olan küçük bir şehir olan Smiths Station’ın belediye başkanı olan Copeland, Phenix City’deki First Baptist Kilisesi’nin de papazı olarak görev yaptı.

Ancak merhum belediye başkanı aynı zamanda Brittini Blaire Summerlin olarak da ikili bir hayat yaşıyordu ve iç çamaşırları da dahil olmak üzere kadın kıyafetleri giydiği fotoğraflarını Instagram’da ve Reddit hesaplarında takma adla yayınlıyordu.

Fotoğraflar muhafazakar haber blogu 1819News tarafından geçen hafta yayınlandı. Burada Copeland’ın internette kendisinden “transseksüel kadın” olarak bahsettiği, geçişin nasıl yapılacağına dair tavsiyeler paylaştığı ve transseksüel pornografinin yanı sıra transseksüel erotik kurgu yayınladığı iddia edildi.

Belediye başkanı, Brittini’nin “stresi azaltmak” için uydurduğu “kurgusal bir karakter” olduğunu ve kadın gibi giyinmenin gençliğinden beri bir “hobi” olduğunu söyledi.

Her şey ortaya çıktıktan sonra da cemaatine verdiği bir vaazda karısının ikinci kişiliğinin farkında olduğunu ve kendisinin bir “internet saldırısının” kurbanı olduğunu söyledi.

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FARKLI SUÇLAMALAR DA BULUNUYOR

Ancak muhafazakar yayının editörü Jeff Poor, belediye başkanının “açıkça sorunlu bir adam” olduğunu ve hikayenin “çok daha fazlası” olduğunu iddia ederek web sitesinin haberini savundu. Poor, Copeland’ın sadece sıradan erotik kurgu yazmadığını iddia ediyor.

Yaptığı açıklamada, “Yerel halktan bir kadını öldürmenin fantezisini kurduğu ve kadının gerçek adını kullandığı erotik slasher kurguları yazdı.” dedi.

Aynı zamanda bir bakkalı da bulunan Copeland, bir kısa öyküsünde, güvenlik kameralarıyla kadınları izlediğini ve videoları “özel koleksiyon” olarak sakladığını yazmıştı.

Copeland’ın Reddit’te reşit olmayanların fotoğraflarını paylaştığı da iddia edildi. Buna yerel halktan gençlerin cinsiyet geçişi yapmış gibi görünmesini sağlayan bir fotoğrafı da dahildi.

Kadınlar da Copeland’ın erotik kurgusunda kendileri hakkında yazdığını, gerçek kimliklerini kullandığını ve hatta fotoğraflarını porno sitelerinde yayınladığını iddia etti.

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