Film sahnelerini aratmadı. İntihara kalkışan arkadaşını ölümün elinden böyle kurtardı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kızı arkadaşı üzerine atlayarak kurtardı.

KAYNAK: İHA
Film sahnelerini aratmadı. İntihara kalkışan arkadaşını ölümün elinden böyle kurtardı

Alınan bilgilere göre, ilçenin Yenikent Mahallesi'nde çatıdaki genç kızı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler güvenlik önlemleri alırken, polis genç kızı ikna edebilmek için uzun süre çaba harcadı. Bu sırada arkadaşı, üzerine atlayarak tuttuğu genç kızı kurtardı. Polis ekipleri nezaretinde aşağı indirilen genç kız, sağlık kontrolleri yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü.

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