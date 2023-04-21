Kadın Hentbol Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri belli oldu.

Kadın Hentbol Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

6. GRUP'TA MÜCADELE EDECEK
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, EURO 2024 Elemeleri kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde yapıldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, kura çekimi sonucu Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan ile 6. Grup'ta yer aldı.

KARŞILAŞMALAR 11 EKİM'DE BAŞLAYACAK
Elemelerde grup karşılaşmaları, 11 Ekim'de başlayacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi dört üçüncü, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Avrupa Şampiyonası finalleri, 28 Kasım-15 Aralık 2024 tarihlerinde Basel (İsviçre), Viyana ve Innsbruck (Avusturya) ile Debrecen'de (Macaristan) oynanacak. (AA)

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