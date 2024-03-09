Kadın komandalar Köprüden halatlarla iniş yaptı. Gururumuzsunuz Ey Türk Kadını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 6 kadın astsubay, Jandarma Genel Komutanlığının 185'inci kuruluş yıl dönümü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda nefes kesen bir gösteri yaptı.

Düzenlenen gösteride, 6 kadın astsubay ikili gruplar halinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden halatlarla Boğaz'a indi. Dev Türk bayraklarının asıldığı köprünün üzerine gelen Üsteğmen Seher Cingöz, Astsubay Ebru Kiraz, Astsubay Duygu Erdem, Astsubay Şafak Okçu, Astsubay Aydanur Tarla ve Astsubay Eylül Bahram hazırlıkların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı'na ikişerli grup olarak inmeye başladı.

Halat inişini tamamlayan kadın astsubaylar, kendilerini bekleyen botlarla kıyıya çıkartıldı. İstanbul Boğazı'ndaki gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kıyıya çıkartılan kadın astsubaylar bir konuşma gerçekleştirdi.

KARANFİL DAĞITTILAR

Öte yandan etkinlikte kadın jandarma personellerine ve gösterileri izleyen kadın vatandaşlara karanfil dağıtıldı. Kadın astsubayların nefes kesen gösterileri, havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla inen Astubay Duygu Erdem, "Biz bugün kadının gücünü bir kez daha göstermek istedik. Biz bu faaliyeti 5 kadın astsubay, 1 subay olarak gerçekleştirdik. Bu faaliyeti 5 yılda bir yapıyoruz. 2014 ve 2019 yıllarında bir kez daha tekrarlanmıştı" dedi.

Erdem "2019 yılında Şırnak ilinde şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, 2014 yılında ilk kez bu faaliyeti gerçekleştirdi. Biz bu gösteriyi 3 bölüm şeklinde yaptık. Önce iki kişi indi. Sonra iki kişi daha indi. En son iki kişi daha indi. Köprünün yerden uzunluğu 65 metre. Kadın operatörlerimiz ilk kez bu faaliyeti gerçekleştirdi. Onlar ilk kez bu kursu aldılar. Onlar da yoğun bir çalışma içerisinde bizimle birlikte eğitim gördü" diye konuştu.