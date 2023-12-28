Kadının cansız bedeni denizden çıktı

Kaynak: İHA
Kadının cansız bedeni denizden çıktı
İstanbul Kartal’da denizde kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezi’nde müdür yardımcısı olan Sezen Alkan’a ait olduğu öğrenildi.

İstanbul Kartal Sahili’nde yürüyüş yapanlar, denizde bir kadın cesedi gördü. Vatandaşlar polise haber verdi ve olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri ve ambulans sevk edildi.

Dalgıç polisler, denizde hareketsiz duran kişiyi denizden çıkardı, bu esnada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Denizde bulunan cansız bedeninin Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezi’nde çalışan müdür yardımcısı Sezen Alkan’a ait olduğu tespit edildi.

Denizden çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, kadının ölüm nedenini araştırıyor.

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