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Süper Ligin ismi değişti. TBF açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kalan haftaların ‘2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu’ olarak oynatılmasına karar verdi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 11:38
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ismi Nilay Aydoğan Sezonu oldu

Süper Ligin ismi değişti. TBF açıkladı
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TBF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna; merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve tüm ülkemizi derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden milli basketbolcumuz Nilay Aydoğan’ın ismi verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu almış olduğu karar neticesinde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde kalan haftaların ‘2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu’ olarak oynatılmasına karar vermiştir.

Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha güler yüzü, mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanan Nilay Aydoğan’a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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