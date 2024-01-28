Kadınlar maçında tarihi skor: 26-0

TFF Kadınlar 3’üncü Lig 5’inci Grup’ta mücadele eden Dörtyol Belediyespor, farklı galibiyetlerine birini daha ekledi.

Ligde ilk maçında Kilis Öncüpınarspor’u deplasmanda 7-1 yenen, Aydın Fatih Kahveci’nin antrenörlüğünü yaptığı Dörtyol Belediyespor, ikinci haftada Hatay Dumlupınarspor ile karşılaştı.

Dörtyol Belediyespor rakibine 26-0 gibi tarihi bir skorla üstünlük sağladı.

Dörtyol Belediyespor’un gollerini, Sudenaz Sanga (6), Nilsu Aybek (5), Fevziye Merve Yavum (4), Mevsim Ocak (4), Simay İskenderun (4), Eylül Krmit (1), Elif Suğra Bayar (1) ve Cemre Tuana Güven (1) attı.