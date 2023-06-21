Kadınlarda 10 kat daha fazla görülüyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

DHA’nın haberine göre; Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Op. Dr. Mahmut Sert, kadınların korkulu rüyası olarak da bilinen halluks valgus hakkında bilgi verdi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mahmut Sert, en sık görülen ayak hastalıklarından biri olan halluks valgusun (başparmak çıkıntısı) basit bir sorun olmadığını dile getirdi.

Op. Dr. Sert, “Tedavi edilmediği takdirde tüm ayağın anatomik yapısını bozan hastalık, yanlış ayakkabı seçimi nedeniyle de meydana gelebiliyor. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre neredeyse 10 kat fazla olan halluks valgus, cerrahi yöntemle çözümlenebiliyor” sözlerini kullandı.

Op. Dr. Mahmut Sert şunları belirtti:

“Halluks Valgus; en basit tanımlamayla ayak başparmağının dışarıya doğru dönmesi olarak tanımlanıyor. Bu durum aslında ayak için bir şekil bozukluğu olarak değerlendirilir. Başparmaktaki bu şekil bozukluğu ayakta bunyon denilen bir çıkıntı, ağrı, kızarıklık ve şişlik gibi çeşitli semptomlara yol açıyor. Zamanla bu dışa doğru dönme artarsa ayaktaki küçük parmakları da etkileyip tüm ayağın anatomik yapısının bozulmasına ve kişide ağrılı bir ayak olmasına sebep olabilir. Bunun yanında halluks valgus ayakta estetik olarak da bir görüntü bozukluğuna neden olur.”

Op. Dr. Sert, hastalığın kadınları etkilediğine dikkat çekerek “Halluks valgus hem erişkin hem de çocukluk çağında görülebilir. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre 7-10 kat daha fazladır" dedi.

UCU DAR VE SİVRİ AYAKKABI RİSKLİ

Halluks valgusun bilinen en büyük sebebinin genetik altyapı olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Sert, şöyle devam etti:

“Kişinin ailesinde halluks valgus olan birisi varsa onda da olma ihtimali vardır. Bunun yanında fazla kilolu olma, uç kısmı dar ayakkabı giyilmesi, uzun süre ayakta kalınması, düztabanlık ve romatizmal hastalıklar gibi durumlar da halluks valgusa sebep olabilmektedir. Özellikle kadınlarda sık görülmesinin en önemli sebebi ucu dar ve sivri ayakkabı giyilmesidir."

İLK TEŞHİS İÇİN AYAK RÖNTGENİ ŞART

Op. Dr. Sert, "Halluks valgus hastalığı görüntü olarak dışardan bakılarak kolayca anlaşılabilmektedir. Halluks valgus deformitesi hafif, orta, ağır olmak üzere 3 şekilde görülür. Halluks valgusun hangi şiddete olduğunu anlamak için hastalara mutlaka ayak röntgeni çekmek gerekir. Halluks valgus olan hastanın deformitesinin şiddetine göre cerrahi dışı (konvervatif) tedaviler ve cerrahi tedaviler uygulanabilir. Cerrahi dışı tedaviler hafif vakalarda kilo verme, uzun süre ayakta durmaktan sakınma, parmak arası makaralar ve halluks valgus atelleridir. Cerrahi dışı tedaviler hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ama kesin bir tedavi sağlamaz" diye konuştu.

KİŞİYE ÖZEL CERRAHİ TEDAVİ

Özellikle orta ve ağır vakalarda cerrahi tedavi uygulamasının tek tedavi şekli olduğunu belirten Op. Dr. Sert, "Cerrah tedavi mutlaka kişiye özel planlanmalıdır. Cerrahi işlem sırasında yumuşak dokulara çeşitli gevşetmeler ve var olan dizilim bozukluğunu düzeltme işlemleri yapılmaktadır. Halluks Valgus kadınlarda sık görülmesi ve ayağın hem ağrılı olması hem de estetik olarak kötü bir görüntüye sahip olması sebebiyle toplum için önemli bir hastalıktır. Tanı konulması kolay tedavisin ise gayet başarılı sonuçlar elde edildiği için gecikmeden bir uzmana muayene olmak ve önerileri dinlemek gerekmektedir" ifadelerini kullandı.