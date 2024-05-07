Süleyman Hurma'dan Galatasaray maçı öncesi teşvik primi açıklaması

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, pazar günü oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hurma, Beyaz TV'de katıldığı programda, "Kural gereği stadın yüzde 30'unu Galatasaray'a açtık. Bu da 23-24 bin seyirci yapıyor. Bilet fiyatları 930 lira. Trabzonspor da kupa maçında stadı açmamızı istedi. Açtık ama şu ana kadar 3 bin bilet ancak satıldı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçında cezalı olduğu için oynamayacak olan Feghouli ile ilgili de konuşan Hurma, "Feghouli Galatasaray'dan iyi ayrılmadı. Oynamayı çok istiyordu. Kayseri'de yaptığı hareketin karşılığı kırmızı kart değildi. Kendisiyle konuştum. Galatasaray'a karşı oynayamayacağı için çok üzgün" dedi.

Hurma, teşvik primiyle ilgili bir soruya da şu cevabı verdi:

"Benim gözümde maç satmak ile teşvik primi almak aynı şeylerdir. Bugüne kadar bulunduğum hiçbir kulüpte teşvik primi olayı yaşanmadı.

Ayrıca Galatasaray maçı öncesi bir prim açıklamadım, açıklamam. Ne zaman yapsam ters tepti. Bu benim totemim. Kazansınlar, hak ettiklerini fazlasıyla veririm."