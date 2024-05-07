Süleyman Hurma'dan Galatasaray maçı öncesi teşvik primi açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Süleyman Hurma'dan Galatasaray maçı öncesi teşvik primi açıklaması
Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray maçı öncesi teşvik primi açıklaması yaptı.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, pazar günü oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hurma, Beyaz TV'de katıldığı programda, "Kural gereği stadın yüzde 30'unu Galatasaray'a açtık. Bu da 23-24 bin seyirci yapıyor. Bilet fiyatları 930 lira. Trabzonspor da kupa maçında stadı açmamızı istedi. Açtık ama şu ana kadar 3 bin bilet ancak satıldı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçında cezalı olduğu için oynamayacak olan Feghouli ile ilgili de konuşan Hurma, "Feghouli Galatasaray'dan iyi ayrılmadı. Oynamayı çok istiyordu. Kayseri'de yaptığı hareketin karşılığı kırmızı kart değildi. Kendisiyle konuştum. Galatasaray'a karşı oynayamayacağı için çok üzgün" dedi.

Hurma, teşvik primiyle ilgili bir soruya da şu cevabı verdi:

"Benim gözümde maç satmak ile teşvik primi almak aynı şeylerdir. Bugüne kadar bulunduğum hiçbir kulüpte teşvik primi olayı yaşanmadı.

Ayrıca Galatasaray maçı öncesi bir prim açıklamadım, açıklamam. Ne zaman yapsam ters tepti. Bu benim totemim. Kazansınlar, hak ettiklerini fazlasıyla veririm."

İlgili Haberler
Aziz Yıldırım kararından döndü
Fenerbahçe imzayı attırdı. Kimsenin ruhu duymadı
Son Haberler
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın yaralandı Yerel Haberler
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragmanı ağızları açık bıraktı. Fatih karısını amcasıyla bastı Magazin
Kızılcık Şerbeti 62. bölüm 2. fragmanı ağızları açık bıraktı. Fatih karısını amcasıyla bastı
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime HSK’dan disiplin cezası Gündem
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime HSK’dan disiplin cezası
Magandalar bu sefer doğmamış bebeği hedef aldı Gündem
Magandalar bu sefer doğmamış bebeği hedef aldı
Aziz Yıldırım kararından döndü Spor
Aziz Yıldırım kararından döndü
Katil bakanın yargılanmasına başlandı Dünya
Katil bakanın yargılanmasına başlandı
ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü Dünya
ABD'de hortum felaketi. Ortalık savaş alanına döndü