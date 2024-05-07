221 milyon dolarlık çılgın sözleşme

Frank, George ve Harden'ın, takımın diğer önemli ismi Kawhi Leonard ile birlikte oynamaya devam etmelerini umduğunu belirtti.

Gelecek sezon için 48,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip olan George, 30 Haziran'a kadar Clippers ile yeni bir anlaşma yapamazsa serbest oyuncu statüsüne geçecek.

Sınırsız serbest oyuncu olacak Harden'ın ise, George'un kararını bekleyerek Clippers'taki geleceğine karar verebilecek.

Lawrence Frank, "Paul ve James'i kadromuzda tutmak istiyoruz. Ancak onların serbest oyuncu olma haklarını anlıyor ve saygı duyuyoruz. Paul'un geleceği kendi elinde ve James sınırsız serbest oyuncu. Elbette onları takımda tutmak isteriz, fakat bu iki elit oyuncunun birçok seçeneği olacağını da biliyoruz.

Paul'u çok istiyoruz ve onun katkılarını değerli buluyoruz. Paul, takımımız için büyük başarılar elde etti. O, bir elit oyuncu ve biz de oyuncularımıza her zaman en iyi şekilde davranıp, hak ettikleri ücreti vermeyi hedefliyoruz. Yeni bir toplu iş sözleşmesiyle birlikte, sağlam bir takım kurmamız gerektiğinin de farkındayız.

Mali konularda, yıl boyunca yaptığımız olumlu görüşmelerin Paul'un Clippers'ta kalmasını sağlayacağını umuyoruz, ancak bu konuda daha fazla detay vermek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

George, 30 Haziran'a kadar Clippers ile dört yıllık 221 milyon dolarlık bir sözleşme uzatma hakkına sahip olacak. Diğer potansiyel takımlar ise, Clippers'ın teklif edebileceğinden 9 milyon dolar daha az bir maksimum kontrat sunabilecekler.

Clippers, Ocak ayında Leonard ile üç yıllık 150 milyon dolarlık bir uzatma anlaşması imzaladıktan sonra, George'un takımla sözleşme yenileme konusunda iyimser olduğu bildirildi.