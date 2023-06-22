Kadınlarda menopoz sonrası ölümcül tehlike ortaya çıktı

İHA’nın haberine göre; Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, vücuttaki kemiklerin sertliklerinin azalması sonucunda zayıf ve kırılabilir hale gelmeleri ile ortaya çıkıyor.

En sık karşılaşılan kemik hastalıklarından birisi osteoporozun özellikle menopoz sonrası kadınlarda yüksek risk teşkil ettiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, konu hakkında önemli bilgiler verdi. Hastalığın yaşla ilgili olduğunu ancak gençlerde de görülebildiğini belirten Güngör; "Osteoporoz tanısı konulan insanlar kemik kırıkları açısından riskli insanlardır. Düşmelere bağlı olarak, travma durumunda ya da kendiliğinden kemik kırıkları oluşabilir. Bunlar yaşam kalitesini düşürüyor, ölüme dahi sebep olabiliyor. O yüzden osteoporoz tanısı konulan kişilerin muhakkak uzman bir hekime başvurması gerekir. Aynı zamanda hekimin önereceği diyet değişikliği, egzersiz, spor ve medikal tedavilere de uymaları gerekiyor. Kadınlarda menopoz sonrasında görülme sıklığı artıyor. Erkeklerde de daha az görülmekle birlikte ilerleyen yaşla birlikte eşitleniyor” dedi.

Kadınlar için belli bir yaştan sonra kemik erimesi rahatsızlığının en önemli problemlerden biri olduğunu kaydeden Op. Dr. Mutlu Güngör, bu sinsi hastalığa karşı durabilmek için beslenmeye önem verilmesini özellikle asitli içeceklerden kaçınılarak bol bol süt ve süt ürünleri tüketmesini ve düzenli olarak spor yapmalarını önerdiklerini söyledi.

BİLİNÇLİ OLMAK ŞART

Her şeyde olduğu gibi sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için de kişilerin bilinçli olması ve yaşına ve durumuna uygun beslenip spor yapmasının şart olduğunu kaydeden Op. Dr. Güngör, "Sinsi hastalıklardan diyebileceğimiz bu hastalığa karşı bilgili olmak şart. Erkeklerin yanı sıra menopoza 45-48 yaş aralığında giren kadınların her hangi bir şikayeti olmaksızın kemik erimesi yönünden hekime gitmelerini tavsiye ediyoruz. Kadınlarda menopozdan 1 yıl sonra başlangıç kemik ölçümü yapılmalıdır. Belli bir yaştan sonra görülebileceği gibi kişilerde genç yaşta kemik erimesi rahatsızlığı da görülebilir" şeklinde konuştu.