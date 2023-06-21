Kuru erik kemik erimesini önler mi

Bilim adamları osteoporoz yani menopoz öncesi döneminde yaşanan kemik erimesine karşı kuru eriği mercek altına aldı ve gerçeği paylaştı. İşte o gerçek…

Kuru erik kemik erimesini önler mi

Bilim adamları osteoporoz yani menopoz öncesi döneminde yaşanan kemik erimesine karşı günde 10 kuru erik tüketmenin kemikleri güçlendirdiğini ve osteoporoz riskini azalttığını ortaya koydu. Ayrıca Florida ve Oklahama Eyalet Üniversitesi akademisyenleri kuru eriğin incir, çilek, kurutulmuş elma gibi diğer kuru meyvelerden de daha faydalı olduğu belirtildi.

Hürriyet’te de yer alan habere göre, Florida Eyalet Üniversitesi profesörlerinden Bahram Arjmandi kariyeri boyunca birçok kuru meyvenin etkilerini incelediğini ancak kuru eriğin yaşlanmada büyük rolü olan kemik erimesine karşı diğer sebze, meyve ve kuru meyvelerden daha etkili olduğunu açıkladı.

Araştırmada 1 yıl boyunca 55 yaşındaki bir grup kadına günde 100 gram kuru erik yenilmesi, diğer tarafta ise 45 yaşında bir grup kadına günde 100 gram kurutulmuş elma yemesi söylendi. Araştırma sonucunda kuru erik yiyen kadınların kemiklerinde osteoporoz etkisinin çok daha az görüldüğü anlaşıldı.

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