Kadınlardan tarihi surlar önünde eylem! 2 kadın katledilmişti

"Cezasızlığa son vereceğiz" diyen kadınlara, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de destek verdi.

Türkiye, neredeyse her gün kadın cinayeti haberleriyle sarsılıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, dün İstanbul'un Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde Semih Çelik tarafından katledilen 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil için bir eylem gerçekleştirdi.

Tarihi surların önünde toplanan kadınlar, "Cezasızlığa son vereceğiz. Tacizi, cinayeti durduracağız" yazılı pankartlar açarak "Bakanlık aç gözünü, kadınlar burada öldürüldü" dövizleri taşıdı.

Daha fazla kadının öldürülmemesi ve öldürülen kadınların hesabının sorulması için bir araya gelen kadınlar, "Şiddet cezasız kalmayacak", "Failler cezasız kalmayacak", "AKP seyretme yasayı uygula", "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganları attı.

İki kadını katleden Semih Çelik’in odasından bıçak çıktı. Cinayeti önceden tasarlamış

İki kadını vahşice öldüren Semih Çelik 3 kişi ile defnedildi. Güvenlik gerekçesiyle iptal edildi denilmişti