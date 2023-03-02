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Kadınları falakaya yatıran kargocunun eşinden mahkemede olay ifadeler

Kayseri’de kadınları para karşılığı falakaya yatırdığı gerekçesiyle yargılanan kargocu Erkan T.’nin yargılandığı davada ifade veren eşinin ifadesi ortaya çıktı. Eşinden şikayetçi olmadığını söyleyen H.T. “Bana karşı zorla bir eylemi olmadı. Bir video izletti ve bu şekilde video çekme teklifinde bulundu” dedi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 09:46
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Kadınları falakaya yatıran kargocunun eşinden mahkemede olay ifadeler

Kadınları falakaya yatıran kargocunun eşinden mahkemede olay ifadeler
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Kayseri'de, kadınları para karşılığı falakaya yatıran kargocu Erkan T.'nin yargılandığı davada savcı mütaalasını açıkladı. Savcı, sanığın 4 yıla kadar hapisle cezalandırmasını istedi. Eşinden şikayetçi olmadığını söyleyen H.T. ise fantezi amacıyla yaptıklarını belirterek, ''Şu anda salonda basın mensupları olduğu için rahat konuşamıyorum ama söylemek istemediğim cinsel arzular da vardı.'' dedi.

Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.’nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı iddia edildi. Erkan T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla Erkan T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Erkan T., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

KAMU DAVASI AÇILDI

Soruşturmada Erkan T. hakkında, eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşmasına sanık Erkan T. ile eşi H.T. katılmadı. Erkan T.'nin avukatı ise salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün hazır olduğunu belirterek mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 'müstehcenlik' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını ve söz konusu görüntülerin müsaderesine (el konulmasına) karar verilmesini istedi. Ayrıca 'eziyet' suçundan da sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme hakimi verdiği ara kararla, sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre istemesi nedeniyle duruşmayı karar vermek üzere erteledi.

'ZORLA DEĞİL RIZAYLA'

Söz konusu videolarda zorlama olmadığını söyleyen sanık Erkan T., ilk duruşmada verdiği ifadesinde, "Eşimin rızası ile oldu. Bir kez de ismini H. olarak bildiğim bir kadın ile rızası dahilinde bir video çektim. Kimseye benzer bir uygulama yapmadım. Kimseyi zorlamadım. Bu videoyu bir yerde paylaşmadım. Çünkü, bu tarz videonun yasak olduğunu öğrendim. Videoların daha sonra nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bu videolar emniyet tarafından sızdırılmış olabilir. Ben, hiçbir yerde paylaşmadım. Cep telefonumda tespit edilen videolar, bu tarz internet sitelerinden aldığım videolardır. Bu tarz videoları yüklerken kadınların çıplak ya da giyinik olduklarına bakmadım. Bu durum beni ilgilendirmiyordu. Ben bu videoları örnek olsun diye yükledim, ardından sildim. N. isimli kadına bu tarz videolar çekip paylaşmak istediğimi söylemiştim. O da kendisinin de merak etiğini söylemişti. Ardından N. ile bu tarz paylaşım yaparak, birlikte para kazanacağımızı düşündüm" ifadelerini kullandı.

'FANTEZİ AMACIYLA 1 KEZ YAPTIK'

Eşinden şikayetçi olmadığını söyleyen H.T. ise "Bana karşı zorla bir eylemi olmadı. Bir video izletti ve bu şekilde video çekme teklifinde bulundu. İlk başta bu teklifi kabul etmedim ama daha sonra kendi rızamla bu teklifi kabul ettim. Değişiklik amacıyla bir kez yaptık. Amacımız fantezi yapmaktı. Falakaya yatırdı, ayaklarımı bağladı. Sadece acı çekiyor gibi yaptım. Kesinlikle acı çekmedim. Acı çeksem söylerdim. Şu anda salonda basın mensupları olduğu için rahat konuşamıyorum ama söylemek istemediğim cinsel arzular da vardı. Benim yanımda herhangi başka bir kadına, eşim benzer bir uygulama yapmadı. Yayınlayıp, para kazanmaktan bahsetmedi. Şikayetçi değilim" demişti.

 

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