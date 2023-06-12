Kadınları taciz eden Somalili hayatının hatasını yaptı. Ümit Özdağ ‘Kadınları taciz eden Türklere de aynısını uygulayacağız’

Somalili bir YouTuber olan Johnny Somali, Japonya'da kadınları izinsiz olarak videoya çekerek taciz etme suçlamasıyla gündeme geldi.

Kadınları taciz eden Somalili hayatının hatasını yaptı. Ümit Özdağ ‘Kadınları taciz eden Türklere de aynısını uygulayacağız’

Ayrıca, Hiroşima ve Nagazaki'deki atom bombası olaylarıyla dalga geçerek insanları rahatsız etti. Japon polisi, videoların yayılması üzerine Johnny Somali'yi defalarca kez gözaltına almasına rağmen, ırkçı içerikli videolar çekmeye devam ettiği belirtildi.

Son yayınladığı videonun ardından bir Japon vatandaşı tarafından saldırıya uğradı ve canlı yayında şaşkınlık içinde yerde kaldı.

JAPON POLİSİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI, SINIR DIŞI EDİLDİ

Japon polisi, Johnny Somali'nin gözaltına alınma anlarını ve üstünün arandığı görüntüleri paylaştı. Johnny Somali, görüntülerde "Gitmek istemiyorum" diyerek bağırdı. Tanınmış YouTuber, sonuç olarak sınır dışı edildi.

ÖZDAĞ "KADINLARI TACİZ EDEN TÜRKLERE DE AYNISINI UYGULAYACAĞIZ"

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Japon polisinin kadınları taciz eden kişilere karşı bu şekilde davrandığını ve caydırıcı önlemler aldığını vurgulayarak, Türkiye'deki durumu eleştirdi. Özdağ, "Zafer Partisi iktidarında Japon polisinin yaptığını yapacağız. Kadınları taciz eden Türklere de Atatürk döneminde uygulanan yöntemleri uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından videoyu yayınlayarak şu paylaşımı yaptı "Japon polisi kadınları taciz edene bu şekilde davranıp caydırıcı olması için filme alıyor ve sınır dışı ediyor. Türkiye’de ise Süleyman Soylu tacizci Afganların aslında taciz etmediklerini, öz çekim yaptıklarını söylüyordu. Zafer Partisi iktidarında Japon polisinin yaptığını yapacağız. Kadınları taciz eden Türklere de Atatürk döneminde ne yapılıyorsa aynısını uygulayacağız."

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