Uyuşturucu kaçakçısı Suriyeliler sadece 6 ay tutuklu kaldı. Barış Pehlivan ortaya çıkardı

Halk TV'de yayınlanan Senem Toluay Ilgaz ile Sansürsüz programına katılan Ümit Özdağ, gazeteci Barış Pehlivan'dan bir konuyu araştırmasını istedi.

Özdağ, "Şanlıurfa’da 2 narkotik polisini yaralayan Suriyeli kaçaklar 6 ay sonra tahliye edildiler. Bu konuyu araştırın lütfen, çok ilginç şeyler bulacaksınız" dedi.

Senem Toluay Ilgaz'ın, "İzleyicilerimiz açısından detay veremez misiniz" diye sorması üzerine Özdağ, "Düşünün 2 Suriyeli uyuşturucu kaçakçısı polisleri yaralıyor ve 6 ay sonra serbest bırakılıyor.Barış Pehlivan bakacak" diye konuştu.

BARIŞ PEHLİVAN ORTAYA ÇIKARDI

“Ümit Özdağ’ın canlı yayında aktardığı iddia doğru çıktı. İki polisi yaralayan, uyuşturucu satıcılığı yapmakla suçlanan ve 14 yıla kadar hapsi istenen Suriyeliler sadece 6 ay tutuklu kaldı.” diye tweet atan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan Suriye uyruklu Muhammed Elbedran’ın narkotik polislerine bir ihbarda bulunduğunu aktardı.

Pehlivan yazısının devamında ise “Elbedran ismini verdiği torbacıları görünce onlara Arapça “Yanımdakiler polis” dedi. İşte o anda, Suriyeli uyuşturucu satıcılarından Hüseyin Elfaris bir aracın içerisinden pompalı tüfek çıkardı. Polisler de kendilerini tanıtmasına ve uyarmasına rağmen ateş altına alındılar.” diye yazdı.

Pehlivan, bacaklarından ve ayaklarından yaralanan polis memuru Ali Bozkurt’un yere yığıldığını diğer yaralı polis Olcay Kulakçı’nın ekip arabasını getirmeye çalışırken Muğtez ve Hüseyin Elfaris adlı şüphelilerin araca binip kaçtığını belirtti.

Kaçan şüphelilerin kısa süre sonra yakalandığını ve tutuklandığını söyleyen Gazetci Pehlivan, “23 Ocak’ta yazılan iddianameden özetledim bu okuduklarınızı. Savcı, iki Suriyelinin “kasten yaralama”, “silahla tehdit” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.” diye aktardı.

Pehlivan ilk duruşmada, ifadelerine başvurulan polislerin özetle şunları dediğini aktardı:

“Sanıklar bizi öldürme kastıyla hedef alarak polis olduğumuzu bile bile ateş etti. Her iki ayağımdan da yaralandım. Yaklaşık 20 tane saçma tanesi halen bacaklarımda bulunuyor, doktorlar çıkaramadı. Uzun süre ayakta kalınca ağrı ve uyuşukluk hissediyorum, tedavim devam ediyor.”

Polisleri yaralayan Suriyeli Elfaris kardeşlerin ise şöyle dediğini aktardı:

“İhbarcı Muhammed Elbedran ‘Sizi öldüreceğim’ dedi. Bunun üzerine ben de montumun altında bulunan tüfeği çıkardım. Havaya iki el ateş ettim. Sonra arabayla kaçtık. Gelen kişilerin polis olduğunu bilmiyordum. Olay yerinde neden on tane kovan ele geçtiğini bilmiyorum.”

Pehlivan savcının iki sanığın da tutukluluğunun devamını istediğini anacak Mahkeme heyeti “yeteri kadar tutuklu kaldıklarına” karar vererek polisleri yaralayan sanıkları tahliye ettiğini belirtti.

Pehlivan yazısının sonunda Ümit Özdağ’ın canlı yayında aktardığı iddiaların doğru çıktığını söyleyerek, “ İki polisi yaralayan, uyuşturucu satıcılığı yapmakla suçlanan ve 14 yıla kadar hapsi istenen Suriyeliler sadece 6 ay tutuklu kaldı. Türk hukukunun pratiğinde eşi benzeri görülmemiş bir karardı bu.

Soru şu: Neden? Polislerin canına kasteden Suriyeliler neden apar topar cezaevinden çıkarıldı?

İddialar çok bu konuda ama insanın aklına gelmiyor değil: Yoksa o uyuşturucu satıcılarını koruyan güçlü birileri mi vardı? Zamanla öğreniriz." dedi.