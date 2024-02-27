Kadınların erkeklerden 2 kat farklı yönü ortaya çıktı

Egzersizin kadınlar ve erkekler üzerindeki etkileri araştırıldı.
Bilim insanları, cinsiyetin fiziksel aktiviteye nasıl etki ettiğini anlamak için insanların egzersiz alışkanlıklarına baktı.
Sonuçlar, kadınların düzenli egzersiz yaparak erkeklerden iki kat daha fazla yararlandığını gösterdi.
DÜZENLİ SPOR YAPMANIN YARARLARI
-Sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olur
-Vücudun temel işlevlerini iyileştirir
-Kas ve kemik sağlığını güçlendirir
-Ruh halini ve mutluluğu artırabilir
-Hastalıklara karşı koruma sağlayabilir
-Enerjiyi ve verimliliği yükseltebilir
-Uyku kalitesini ve dinlenmeyi iyileştirebilir
-Cinsel yaşamı geliştirebilir
-Eğlence kaynağı olabilir ve sosyalleşmeyi kolaylaştırabilir
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