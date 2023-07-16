Sporla sağlıklı yaşlanmak mümkün

Dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri arasında dördüncü sırada yer alan hareketsizlik, meme ve kolon kanserlerinin, diyabetin ve iskemik kalp hastalığının oluşumunda çok önemli risk faktörü olarak öne çıkıyor.

Sporla sağlıklı yaşlanmak mümkün

Günümüzde özellikle teknolojik gelişmelerle birlikte hareketsiz bireylerin sayısı her geçen gün artıyor. Yrd. Doç. Dr. pembe hare yiğitoğlu çeto, bu durumun kişilerin sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, özellikle çocuklarda ve gençlerde televizyon, internet ve ders çalışma nedeniyle gün hareketsiz geçirilen sürenin azımsanamayacak kadar fazla olduğunu söyledi. Dünya genelinde her dört yetişkinden birinin aktif olmadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, hareketsizliğin dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada olduğunu, meme ve kolon kanserlerinin, diyabetin ve iskemik kalp hastalığının oluşumunda çok önemli bir risk faktörü olduğunu ifade etti.

BİSİKLETE BİNİN, YÜZÜN

Fiziksel aktivitenin iskelet kasları tarafından üretilen, enerji gerektiren herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlandığını söyleyen Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, çalışırken, oynarken, ev işleri yaparken ve boş zamanlarda yapılan hareketlerin hafif şiddette fiziksel aktiviteye girdiğini söyledi. Orta şiddet olarak tanımlanan düzenli yürüyüş, bisiklete binme, yüzme gibi fiziksel aktivitelerin ise sağlığa anlamlı yararlı etkileri olduğunu vurgulayan Çeto “Yetişkin bireylerin sağlığının kazanılması ve sürdürülmesi için haftada 150 dakika süreyle, tercihen 30 dakika haftada 5 gün yürüyüş, hafif koşu, bisiklet veya yüzme gibi büyük kas grubunun kullanıldığı orta şiddette dayanıklılık aktiviteleri önerilmektedir. Ayrıca haftada 2 gün vücudun farklı bölgelerindeki büyük kas gruplarını içeren kuvvet egzersizleri, kemik ve kas dokuları kaybının önlenmesi ve korunması açısından önemlidir” ifadesini kullandı.

Düzenli ve yeterli fiziksel aktivite ile kas kuvvetinin arttığını söyleyen Çeto, aynı zamanda yeterli fiziksel aktivite ile dayanıklılığın arttığını, kalp ve solunum hastalıklarında iyilik halinin geliştiğini belirterek şöyle devam etti:

“Yeterli fiziksel aktivite ile kemik mineral yoğunluğu artar, osteoporoz önlenir, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, felç, diyabet, meme, kolon kanseri ve depresyon riski azalır; kalça ve omurga kırıklarından korunmak için düşme riski azalır; enerji dengesi ve kilo kontrolü sağlanır. Fiziksel aktivite ile sağlıklı yaşlanma sağlanır, daha aktif yaşlı bireyler oluşturulması amaçlanır.”

Fiziksel aktivitenin artırılması için toplum tabanlı ama farklı alanları içeren kültürel bir yaklaşımın gelişmesi gerektiğini söyleyen Çeto, fiziksel aktivitenin yaşam tarzı haline getirilmesi gerektiğini belirtti. Kentsel tasarım ve şehir planlamasının fiziksel aktiviteyi kolaylaştırır şekilde olması gerektiğini vurgulayan Çeto, bu durumun hükümet politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

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