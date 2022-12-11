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Kadınların her ay başına geleni erkek ciddiye alıyor mu?

Her ay regl olmak hiç kolay değil. Erkeklerin anlayamadığı bu durum kadınlarda da ciddi rahatsızlık yaratıyor. Kadın bakın kaçta kaçı o ağrılar sırasında anlaşılmadığını düşünüyor. İşte yanıtı…

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 16:41
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Kadınların her ay başına geleni erkek ciddiye alır mı?

Kadınların her ay başına geleni erkek ciddiye alıyor mu?
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Regl ağrılarıyla yaşamsal aktivitelerini yapmak da zorluk çeken kadınlar ağrılarının ciddiye alınmadığını düşünüyor. Toplumun regl izni konusunda daha duyarlı olması gerekiyor. Adet ağrıları menstrual döngünün bir parçası. Bazı kadınlar regl ağrısı yaşamasa da adet ağrıları yaşayan kadınlar bu durumdan oldukça olumsuz şekilde etkilenir.

5.100 yetişkinle yapılan bir anket, kadınların yüzde 56’sının yaşadıkları acının görmezden gelindiğini hatta bunların yüzde 50'sinin bir doktordan destek ararken bu şekilde hissettirdiğini ortaya çıkardı.

Yüzde 27'si diğer sağlık uzmanlarına açılırken aynı şeyi hissetti. Dörtte birinden fazlası (yüzde 26), eşlerinin veya sevgililerinin rahatsızlıklarını önemsemediklerini düşünürken, beşte biri (yüzde 21) aynı şeyi arkadaşları hakkında söylüyor. Ağrılarının görmezden gelindiğini hisseden kadınların yüzde 24'ü - erkeklerin yüzde 17'sine kıyasla - genellikle kimsenin ağrılarını ciddiye almadığını söyledi.

ÇOĞU KADIN AĞRILARINI KENDİSİ ÇÖZÜYOR

Çalışma ayrıca, ağrı yaşadıklarında, erkeklerin yüzde 60'ına kıyasla, kadınların dörtte üçünün bir sağlık uzmanına görünmek yerine düzenli olarak kendi kendine bakımı seçtiğini buldu. Kadınların yaklaşık üçte biri sağlık uzmanlarının zamanını boşa harcamak istemiyor ve yüzde 27'si bekleme süreleri nedeniyle kendi kendine teşhis koymanın daha kolay olduğunu düşünüyor.

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