“Sarayda ağırlandı o şerefsiz, gereğini yapamadım” demişti... Kadir Mısıroğlu’nun ailesinden Meral Akşener hakkında suç duyurusu

Atatürk'le ilgili sözleri tepki toplayan ve 2019'da 86 yaşında hayatını kaybeden Kadir Mısıroğlu'nun ailesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında yargıya başvurdu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Mısıroğlu'nun ailesi adına açıklama yapan Avukat Faruk Keleştimur, Akşener'in Mersin'de yaptığı konuşmada isim vermeden kullandığı ifadelerle Türk Ceza Kanunu'nun 130, maddesinin 1. fırkası kapsamında 'Kişinin hatırasına hakaret' suçunu işlediğini iddia etti.

"Mısıroğlu'nun Zübeyde hanıma dair hiçbir şekilde bahse konu ithamlarda bulunmadığı bilakis bu husustaki itham ve iftiraya ilişkin reddiye mahiyetinde beyanlarda bulunduğu açıktır" diyen Avukat Keleştimur, Akşener'in Mısıroğlu'nu bu ithamın sahibi gibi gösterip hakaret ettiğini savundu.

Keleştimur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kadir Mısıroğlu'nun çocuğu adına suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "İzmit'in Gündoğdu Köyü'nden çıkmış bir ailenin kızıyım. Atatürk'ün anasının adını taşıyan Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Derneği'nin uzun yıllar başkanlığını yaptım, yöneticiliğini yaptım. Atatürk'ün o mübarek anasının genelevde çalıştığını söyleyen bir şerefsize gereğini yapamadım. Özür diliyorum. Sarayda ağırlandı o şerefsiz, sarayda ağırlandı o ahlaksız. Gereğini yapamadım özür dilerim, özür" demişti.

HASAN AKAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Nur cemaatinin "Okuyucular" kolunda hoca olduğu ifade edilen Hasan Akar, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'la ilgili "Genelevde çalışıyordu" demişti.

Hasan Akar, Mustafa Kemal Atatürk hakkında da "1938'de geberen p.ç" ifadesini kullanmıştı. "Merak etmeyin, 98'de faturasını ödedim" diyen Akar, Atatürk'ün "Ali Rıza efendi değil, 'Abdüş' denen bir adamın" oğlu olduğunu iddia etmişti.

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından tutuklanan Hasan Akar'ın aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce bozulmuştu. Mahkeme, Akar'ın tahliyesine karar vermişti.