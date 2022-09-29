Meral Akşener’den gençleri hedef alan Erdoğan'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN GENÇLERİ HEDEF ALDI

Erdoğan konuşmasında gençleri hedef alarak, "Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli (adi, aşağılık, bayağı) heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum" demişti.

Çok sayıda siyasi Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına tepki göstermişti.

AKŞENER’DEN ERDOĞAN’A TEPKİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener de Erdoğan'ın sözlerine sert yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener mesajında, "Biz de, günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak; Devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz..." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: