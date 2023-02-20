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Karşıyaka 6 yeni transfer yaptı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, ara transfer döneminde kadrosunu 6 futbolcuyla güçlendirdi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 11:39
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Karşıyaka kadrosunu 6 yeni oyuncuyla güçlendirdi

Karşıyaka 6 yeni transfer yaptı
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TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona Erman Güraçar yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlamıştı. İzmir temsilcisi, zaman zaman iyi sonuçlar elde etse de ligin 14. haftasında 52 Orduspor FK deplasmanında alınan yenilgiyle birlikte Teknik Direktör Erman Güraçar’la yollar ayrıldı ve takımın başına Selahaddin Dinçel getirildi. Çıktığı 7 maçta beklentileri karşılayamayan Dinçel idaresindeki Karşıyaka, bu süreçte 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5. sıraya kadar geriledi. Takımı tekrar ayağa kaldırmak isteyen yeşil-kırmızılılar, kadrosunu Ali Say, Burak Başkaya, Yılmaz Ceylan, Batuhan Akyüz, Soner Birinci ve Nuri Fatih Aydın ile güçlendirdi.

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