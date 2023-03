Logosu yanıltan işletmelere denetim başlatıldı

DHA’nın haberine göre, Sultangazi'de bulunan ve tartışmalara neden olan 'Et ve Balık K.' tabelalı işletmenin "K." yı kaldırdığı görüldü. Denetimde işletmeye marka taklitçiliğinden dolayı tutanak tutuldu. Yine Sultangazi ve Eyüpsultan'da tabelalarında 'Et ve Süt Mağazaları' ve 'Et ve Balık Kasap' yazan iki farklı işletme, vatandaşların kafasına karıştırdı. Eyüpsultan'da bulunan işletmenin sahibi, " Vatandaş niye şaşırıyor ki ? Et ve Süt Mağazaları yazıyor, salak mı? Bilmesin, mağaza yazıyor zaten, kurum yazmıyor. Kurum olsa kurum yazar, bizde mağaza yazıyor" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATILDIĞINI AÇIKLADI

İstanbul bazı işletmelerin tabelalarının Et ve Süt Kurumu mağazaları tabelalarıyla benzerliği vatandaşın kafasını karıştırıyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Reklam Kurulunca yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, Et ve Süt Kurumunun itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicinin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir. Tüketicilerimizi aldatıcı ve yanıltıcı olan söz konusu tanıtımlar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte; gerek illerden gelen şikayet başvuruları ve denetim tutanakları, gerekse basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan benzer faaliyetler titizlikle incelenmektedir" denildi.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ İŞLETMEYE ZABITA DENETİMİ

Sultangazi'de bulunan 'Et ve Balık K.' isimli kasabın tabela ve dükkan tasarımı müşteriler tarafından 'Et ve Süt Kurumu' mağazalarına benzetilmiş; iş yerine gelenler yüksek fiyatla karşılaşınca tartışma yaşanmıştı.

Zabıta ekipleri, bu iş yerinde denetim yaptı. İş yerinin tabelada bulunan 'K' harfini kaldırdığı görüldü. Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki, tabela ve dükkan tasarımı müşteriler tarafından 'Et ve Süt Kurumu' mağazalarına benzetilen iş yerine yönelik denetim yaptı. Marka tescil, ruhsat ve vergi levhası bulunan iş yerinin, tabeladaki K. harfini kaldırdığı görüldü. Denetimde, marka taklitçiliğinden dolayı tutanak tutuldu. Yasal işlem yapılmak üzere tutulan tutanak İl Ticaret Müdürlüğü'ne gönderilecek.

"VATANDAŞI YANILTTIKLARINDAN DOLAYI TUTANAK TUTTUK"

Sultangazi Belediyesi Zabıta Amiri Yasemin Can, "6769 sayılı sınai mülkiyet kanuna göre marka tescilinden dolayı burada bazı markaların benzerini kullanarak vatandaşları yanılttığından dolayı bununla ilgili İl Ticaret Müdürlüğü'ne zabıt tanzim ettik. Tutanağımızı İl Ticaret Müdürlüğü'ne yasal işlem yapılmak üzere göndereceğiz. Onun dışında iş yerinin marka tescil belgesi, ruhsatı ve vergi levhası mevcut. Biz gereken tutanakları tanzim ettik. Tabela da K harfini kaldırmışlar' dedi.

İKİ İŞLETME DAHA TABELA BENZERLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada Eyüpsultan ve Sultangazi'de tabelalarında 'Et ve Süt Mağazaları' ve 'Et ve Balık Kasap' yazan iki farklı işletmenin de Et ve Süt Kurumu mağazalarıyla benzerliği dikkat çekti. Sultangazi'de bulunan 'Et ve Balık Kasap' isimli işletmenin tabelasında 'Et ve Balık Kasap' yazdığı fakat kasapta balık satılmadığı görüldü. İki işletmenin sahipleri de iş yerlerinin ruhsatlı, isimlerinin ise patentli olduğunu iddia etti.

" LOGOSU YANILTIYOR "

Eyüpsultan'da bulunan işletmeye alışveriş yapmaya gelen Emir Türksoy, "Et ve Süt Kurumu şubesi Beylikdüzü'nde dediler. Logosu yanıltıyor. Et ve Süt Kurumu diye geldim, değilmiş. Kuşbaşı 297 TL'ydi almadım, fiyat hoşuma gitmedi" ifadelerini kullandı. İşletmeden daha önce alışveriş yaptığını belirten başka bir müşteri ise, "İşten çıkıp eve giderken çoğu zaman buradan alışveriş yapıyorum. Devlete ait olduğunu bilerek alışveriş yapıyorum. Değilse, yetkililerin burayı kontrol etmesi gerekir çünkü bu bir aldatmaca olarak geçiyor. Biz burayı devlet kurumu olarak biliyoruz" dedi.

"UĞRAŞTIRIRIM SİZİ "

Et ve Süt Kurumu mağazası önünde çekim yapan gazeteciye sert çıkan mağaza çalışanı ise, " Bütün her şeyi kullanırım. Uğraştırırım yani sizi. " cümleleriyle tepki gösterdi.

"KURUM OLSA KURUM YAZAR, BİZDE MAĞAZA YAZIYOR"

Dükkanın görüntü kaydının alınmasını istemediğini belirten ve isminin patentli olduğunu iddia eden işletme sahibi, "Türk Patent Kurumu'ndan tescili yapılmış. Özel bir işletme. Vatandaş niye şaşırıyor ki ? Et ve Süt Mağazaları yazıyor, salak mı? Bilmesin, mağaza yazıyor zaten, kurum yazmıyor. Kurum olsa kurum yazar, bizde mağaza yazıyor" ifadelerini kullandı.