Ramazan zamla geldi. Mısır Çarşısı'nda fiyatları gören isyan etti

Ramazan ayı bu gece yapılacak sahurla başlayacak. Ramazan alışverişi için en çok tercih edilen yerlerden biri olan Eminönü Mısır Çarşısı'nda hareketlilik yaşanıyor. Fiyatların geçen yıla göre neredeyse iki katına yakın zamlandığını dile getiren ziyaretçiler, marketlerin daha uygun olduğunu söyledi.

Esnaf ise kaliteli ürün sattıklarını belirterek, fiyatlardaki artışa rağmen marketten daha ucuz olduklarını söyledi. Çarşıda, Ramazanın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan hurmanın fiyatı 90 ile 300 lira arasında değişiyor.

Kahvaltılıklarda ise en ucuz peynir fiyatı 129 lirayken, en ucuz zeytin fiyatı 95 lira. Çarşının en pahalı ürünü ise 780 lira ile pastırma. İftarda sofraları süsleyen tatlılarda ise, baklavanın kilosu 350 lirayı buluyor.

VATANDAŞ ALIŞVERİŞİ GRAM HESABIYLA YAPIYOR

Mısır Çarşısı'na alışveriş için gelen Aynur Görgün, "Ramazan geldi, ihtiyaçlarımı alacağım. Zeytin, et alacağım. Fiyatlar çok fazla ama yapacak bir şey yok. Az az da olsa alıyoruz. Eskiden kilo işi alıyorduk şimdi yarım kilo alıyoruz. Marketler daha pahalı. Buralar yine uygun" dedi. Fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Behice Oğul ise, "Marketlerden biraz daha ucuz burası. Bazen de bakıyorum hemen hemen aynı. Fiyatlar çok pahalı. Peynir aldım sadece" diye konuştu.

MARKET DAHA UCUZ

Ürünlerin hijyenik olmadığını söyleyen Ülkü Özel, "Parasına da hiç bakmıyorum, hijyenine bakıyorum. Marketlerde fiyatlar hep aynı, her yer aynı. İndirimleri takip ediyorum. Onları alıyorum" ifadelerini kullandı. Sadece peynir ve zeytin aldığını, 600 TL ödediğini belirten Ayşe Yılmaz, "Her şey pahalı, marketler daha ucuz. Marketi tercih ediyorum" dedi.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Esnaf Tuncay Özaltın, fiyatların normal olduğunu ifade ederek, "Çökelek 75 lira, kaşar 175 lira, hepsi indirimde. Mecbur almak zorundalar. Kaşar, peynir, zeytin hepsini alıyorlar. Süte zam geliyor, ete zam geliyor. Sucuk zamlanıyor. En ucuz pastırma 675 lira. Geçen seneye göre fiyatlarda neredeyse yüzde 100 artış var. Bir ay içinde 3 kez zam geldi. Geçen sene beyaz peynirin kilosu 125 liraydı, şimdi en ucuz peynir 159 liradan başlıyor. Halkımız bir kalıp alacağına yarım kalıp alıyor. Genel olarak marketlerden daha hesaplıyız" ifadelerini kullandı.

ESNAF MARKETTEN DAHA KALİTELİYİZ DEDİ

Esnaf Erdoğan Yusufoğlu da, "Alışveriş, hareketlilik var, problem yok. Kars kaşarı 185 liradan başlıyor. Geçen sene Türkiye ucuzdu, şimdi dünya pahalı. Marketlerle bizim aramızda yüzde 50 fark var. Biz yüzde 50 daha düşüğüz. İnsanlar peynir, kaşar, zeytin alıyor temel gıda olarak. Pastırma, sucuk, kavurma alan da var. Pastırma 750 lira" dedi. Ürünlerinin daha kaliteli olduğunu ifade eden esnaf Süleyman Kazan, "Marketlerde ucuz olabilir ama istedikleri kalitede hurmayı bulamazlar. Hurmalarda bu sene 15 gün öncesinden satışlar başladı. İlk başta fiyatlar yüksekti ama hurmanın çeşidi çoğalmasıyla beraber fiyatlar şu anda düştü. 90 liraya kadar hurma düştü. 400 liraya sattığımız bir hurmayı bugün 250 liraya rahat satabiliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Ramazan ayı için Eminönü ve çevresinde de temizlik çalışmaları devam ediyor.